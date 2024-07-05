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中金2年減薪4成 傳30歲員工房貸壓力大跳樓

中國新聞組／北京5日電
中國券商巨頭中金公司傳有員工因減薪跳樓。（取材自微博）
中國券商巨頭中金公司傳有員工因減薪跳樓。（取材自微博）

中金公司一名年僅30歲女員工去年在上海購置千萬（人民幣，下同）房產，卻疑因公司減薪裁員致不堪房貸壓力過大跳樓身亡，事件登上微博熱搜，引發中國內部議論紛紛。中金公司則稱有員工離世，但跳樓純屬謠言。據報導，中金公司近兩年累計降薪幅度近四成。不只中金，受到IPO發行節奏放緩等因素影響，中國證券行業已告別「人均百萬」年薪。

中國新聞周刊報導，網傳中金公司上海一員工因降薪跳樓，這名員工為中金上海FICC部門員工。對於網傳這名女員工是因不堪房貸壓力跳樓輕生，中金公司回應稱跳樓一事是謠言，「確實沒有此事」，隨後又發布聲明稱，公司上海地區一名員工離世，公司對此感到非常悲痛，已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故。

有自媒體稱，據網傳一張疑是這名女員工「還貸信息截圖」，貸款總額高達1177萬，6月8日要還數額達5.68萬元。但無法證實這張截圖出自該名女員工，也有人稱是盜圖。社群媒體上則有不少網民對這名女員工表達惋惜，有網民找出她一篇微信公眾號文章提及「才發現這大千世界，包羅萬象，生活因此而無限可能」，感嘆「看起來是個曾經很熱愛生活的小姑娘，真難過」。

中金公司曾是高薪代表。Wind資訊統計顯示，2021年度該公司人均應付薪酬約為116.43萬元，人均實發為93.90萬元。但2022年人均應付薪酬降至81.96萬元，人均實發薪酬則達99.11萬元。2023年，人均應付薪酬繼續下降至70.04萬元，員工人數從15168名小幅增加至15327名。今年一季度，中金公司人均應付月薪為3.5萬元，同比下降明顯。四年時間累計下滑近65%，幅度是「三中一華」（中信證券、中金公司、中信建投、華泰證券）中最大。

據南方都市報報導，近年來，券商降薪傳聞滿天飛，今年更是層出不窮。雖多數無從證實，但從前段時間上市券商陸續公布年報來看，降薪已成行業事實，眾多頭部券商帶頭降薪。從下調幅度來說，多是個位數，低的在2%左右，高的超出10%。

據Wind數據，在A股40餘家上市券商中，券業「一哥」中信證券去年的人均薪酬位居榜首，但不足80萬元，與此前的榜首動輒超過或逼近百萬元相比，縮水了不少。這也意味著，令外界爭議的券商「人均百萬年薪」已成過去式。

主要原因之一是自去年下半年證監會發文將階段性收緊IPO和再融資政策以來，IPO發行節奏明顯放緩，上市新股數量銳減，券商去年的投行業務表現普遍欠佳。

網傳中金公司上海員工因房貸、降薪壓力，於2024年7月1日跳樓而亡。(取材自微博...
網傳中金公司上海員工因房貸、降薪壓力，於2024年7月1日跳樓而亡。(取材自微博)

證券 貸款

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