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女網紅徒步青海湖公路被撞飛 手機直播拍到驚險一刻

中國新聞組／北京4日電
女主播在公路上直播，後方黑車急速靠近。(視頻截圖)
女主播在公路上直播，後方黑車急速靠近。(視頻截圖)

在眾多旅行方式裡，徒步旅行絕對享受慢生活的最佳方式。許多網紅博主也熱中以徒步的方式拍片，深度展示各地風土民情。但抖音女主播「盈盈徒步西藏青藏線」在青海湖旁公路上直播時，被一台商務車由背後直接撞上。這驚險的一刻全被鏡頭播送出去，所幸被撞的女主播送醫後，並無生命危險。

黑車未減速直接朝女主播駛來。(視頻截圖)
黑車未減速直接朝女主播駛來。(視頻截圖)

齊魯壹點報導，「盈盈徒步西藏青藏線」有6.4萬名粉絲，最近一條視頻發布於7月3日上午10時38分，她在視頻中介紹了3日計畫徒步的路程是23公里。

事發在3日中午12時20分許，地點是從青海省共和縣江西溝鎮前往黑馬河鎮方向的青海湖旅遊專線上，距離黑馬河鎮約5公里。

現場直播錄屏顯示，女主播正在馬路邊直播，她不時的對鏡頭說話，身邊不時有車輛通過。這時一輛黑色商務車從遠處疾馳而來，車輛離女主播越來越近且並未減速。下一刻女主播的鏡頭隨即晃動倒下，視頻中傳出急剎車的聲音。

這一幕嚇壞了正在觀看的粉絲。當地交警大隊接到報警後，將被撞女主播已被送往醫院，目前她沒有生命危險。

女主播被撞後送醫治療。(視頻截圖)
女主播被撞後送醫治療。(視頻截圖)

海南州人民醫院工作人員介紹，女子頭部受傷，暫無生命危險，已經轉到住院部。

轄區倒淌河交警大隊指出，事故原因正在進一步調查處理中。

不過，有網友也批評女主播的行為，質疑「這種路邊允許行人徒步嗎」，並認為在車流量這麼大的公路上直播，站的位置又這麼靠近汽車道，沒有警示標誌和防護下，真的很危險。

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