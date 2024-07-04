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「我很講信用…」廣州夫妻違法貼文預售胎兒 還引來中介炒作

中國新聞組／北京4日電
男子表示生活壓力大，想把孩子送養。(取材自都市報導)
男子表示生活壓力大，想把孩子送養。(取材自都市報導)

「5萬8千元一個孩子，你要不要？」，日前，打拐志願者在網上揭露小紅書存在孩子送養的文章，沒想到近日在百度貼吧上，又出現此類貼文。記者以賣家身分接觸當事人夫妻才發現，相關貼文已吸引人口中介的注意，套出孩子的訊息之後，轉手在網路上喊出了20萬的高價。

都市報導記者日前以賣家的身份聯絡願意以5.8萬(約7976美元)營養費送養孩子的夫妻，得到詳細資訊後，前往廣州增城區某村實地門查看，見到了孩子父親劉先生（化名）。

劉先生說，妻子即將剖腹生產，他們兩人都是外地來廣州打工的，他是做鋰電池生意的，家裡還有兩個孩子，生活壓力大，於是兩人就想把肚子裡的孩子送養。

他特地表示，把孩子送人是他和妻子商量好的，絕對不會後悔，到時候生完直接把小孩抱走就行，「你跟我做過生意就知道了，我很講信用」，他並保證孩子一定健康。

經過記者和打拐志工上官正義兩小時的不停勸說，孩子父親最終認識到了自己的荒唐和違法行為，最後，男子向記者承諾不會將孩子送人。

上官正義此前已在微博發布過百度、小紅書等社交平台存在買賣兒童行為。百度貼吧曾對此事進行了公開回應，稱已對相關內容、用戶進行清理與封禁，但現今再查詢，百度貼吧仍存在這類問題。

對此，網友批評「平台真的得嚴管了」，並不解為什麼「送養貼文」能通過貼吧審核。

讀特快評指出，社交平台上出現的這些隱藏信息「老司機」看到後就能立馬嗅到更多內容。網絡平台盡管一直強調提高檢測閾值，有心之人總能找到方法規避。

監管雖難，但不能不管。用戶發布非法信息或虛假信息，平台作為監管方都存在監管不力的問題。多次回應卻總是管不住，只說不做也是逃避責任的行為，應從源頭制止，不應為非法行為提供可能。

男子要求5.8萬的營養費。(取材自都市報導)
男子要求5.8萬的營養費。(取材自都市報導)

百度 小紅書 檢測

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