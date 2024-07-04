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被降薪跳樓？ 上海中金公司傳3年人均薪資少46萬

中國新聞組／北京4日電
中金公司上海傳出一員工離世。(取材自封面新聞)
中金公司上海傳出一員工離世。(取材自封面新聞)

有關中金公司上海地區一「94年」女員工離世的消息3日在社交媒體引起熱議。網傳該員工是因為降薪跳樓，中金公司回應跳樓是謠言，但仍對員工家屬表達深切哀悼之意。中金公司是高薪的代表，但2021年至2023年，人均薪酬從116.43萬元下降至70.04萬元，累計降幅為39.84%。

中國新聞周刊報導，網傳中金公司上海一員工因降薪跳樓，「中金」3日登上微博熱搜。這名出事員工年僅30歲，為中金上海FICC部門員工。

中金公司回應跳樓一事屬於謠言，「確實沒有此事」，但隨後發布聲明稱，公司上海地區一名員工不幸離世，公司對此突發事件感到非常悲痛，已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故。

每日經濟新聞報導，對於這位年輕逝者，社群媒體上有不少網友表達惋惜之情。

有網友找出她一篇微信公眾號文章，其中提及「才發現這大千世界，包羅萬象，生活因此而無限可能」。該網友感嘆道：「看起來是個曾經很熱愛生活的小姑娘，真難過。」

金融業工作向來高壓，之前也有不少金融業員工離世的悲劇消息。

2019年5月，螞蟻金服高階主管毛軍華抗癌失敗，不幸離世。此前，毛軍華曾在中金公司任職MD，多年連續獲得新財富最佳分析師。

2021年3月，國金證券一名投行員工因呼吸心臟驟停去世，年僅39歲，國金證券為其舉行追思會。

本次輿情中的焦點中金公司曾經是高薪代表。Wind資訊統計數據顯示，2021年度該公司人均應付薪酬約為116.43萬元(約15萬美元)，人均實發為93.90萬元。當年公司員工人數從9372名增加至13557名。

但2022年中金公司人均應付薪酬降至81.96萬元，但人均實發薪酬達到99.11萬元。2023年，人均應付薪酬繼續下降至70.04萬元，人均實發約為88.51萬元，員工人數從15168名小幅增加至15327名。

也就是說，2021年至2023年，中金公司員工人均薪酬從116.43萬元下降至70.04萬元，減少了46.39萬元，累計降幅為39.84%。而進入2024年之後，降薪趨勢似乎並無緩解跡象。

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