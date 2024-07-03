我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

綁架中國人勒贖 菲國黑色產業鏈? 「綁匪可能是警察」

中國新聞組／北京3日電
兩中企高管在菲律賓慘遭撕票案發生之後，中媒指出，綁架中國人在當地成黑色產業鏈；圖為菲律賓警察。 （牛彈琴資料圖）
兩中企高管在菲律賓慘遭撕票案發生之後，中媒指出，綁架中國人在當地成黑色產業鏈；圖為菲律賓警察。 （牛彈琴資料圖）

近年來，菲律賓頻傳中國人被綁架事件，兩中企高管在菲律賓慘遭撕票案發生之後，中媒指出，綁架中國人在當地成黑色產業鏈，並稱在中菲關係這麼糟糕的時候，「危邦不入，亂邦不居」，當地政府執政效率不佳，檢視過往案件時，有的案件甚至綁匪就是警察本人。

中國駐菲大使黃溪連1日與菲律賓文官長、總統反有組織犯罪委員會主席貝薩明會面，一致同意加強中菲執法合作，共同打擊跨國犯罪，更好保護兩國人民生命財產安全。此前，為了偵破針對中國人的綁架案，菲國家警察反綁架局還曾派出20名警察去中國學習一個月中文。

紅星新聞指出，菲律賓警察總署去年11月就曾表示，10月30日在馬尼拉家中被綁匪持槍綁架的6名中國人中，已發現4人的屍體，另兩名被綁架者仍然失蹤。

今年6月2日，菲律賓首都地區也傳出四名警察因綁架四名外國遊客並索要贖金而被捕。據悉，這四名外國遊客中有三人是中國人，另一人是馬來西亞人。其中兩名中國人設法逃脫並報警，剩下的兩人遭到綁匪毆打，並在支付250萬菲律賓披索贖金後，於次日上午獲釋。

（文多刪這段）日前中國海警法生效，禁止菲律賓漁民進入「中國海域」捕魚，就有激進人士表示，如果中國傷害或者扣押一名菲律賓漁民，他們就會綁架十名中國人還擊。顯見「綁架中國人」成為一種直接的威脅。

新民周刊引述上海國際問題研究院副院長李開盛意見指出，菲律賓綁架案等治安問題頻發，與菲律賓當地政府根深蒂固的腐敗無能有很大關係，甚至有些綁匪就是警察本人。

報導說，這裡面不排除幾個因素。菲律賓警察實際就是綁匪；一些華人充當誘餌，誘人去菲律賓；嫻熟的綁架流程，哪怕付了贖金，也不排除撕票。

新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」稱，在菲律賓當地，警匪一家不是偶發，類似綁架案，已然成為一條黑色產業鏈。針對外國人，尤其是中國人。

「牛彈琴」提醒：如果你和你認識的朋友接到菲律賓人的熱烈商務邀請，要非常當心綁票圈套了；「古人云：危邦不入，亂邦不居。說得更直白一點，現在中菲關係這樣糟糕，菲律賓能有多大的生意？」

微信 華人

上一則

小將猝死賽場 羽球隊戰友帶張志杰球衣領獎「你就是冠軍」

下一則

中醫療業2高管 赴菲律賓遭撕票 家屬付300萬救不回

延伸閱讀

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」
中使館：1中國公民在菲律賓遭綁架撕票 另1人為美籍華人

中使館：1中國公民在菲律賓遭綁架撕票 另1人為美籍華人
威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」

威懾？山東艦首現菲海域 中造驅逐艦式海警船「恐常態化遠航」
中兩醫療器械業者菲律賓遭綁架撕票 一人已付300萬元贖金

中兩醫療器械業者菲律賓遭綁架撕票 一人已付300萬元贖金

熱門新聞

姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死