綁架中國人勒贖 菲國黑色產業鏈? 「綁匪可能是警察」

兩中企高管在菲律賓慘遭撕票案發生之後，中媒指出，綁架中國人在當地成黑色產業鏈；圖為菲律賓警察。 （牛彈琴資料圖）

近年來，菲律賓頻傳中國人被綁架事件，兩中企高管在菲律賓慘遭撕票案發生之後，中媒指出，綁架中國人在當地成黑色產業鏈，並稱在中菲關係這麼糟糕的時候，「危邦不入，亂邦不居」，當地政府執政效率不佳，檢視過往案件時，有的案件甚至綁匪就是警察本人。

中國駐菲大使黃溪連1日與菲律賓文官長、總統反有組織犯罪委員會主席貝薩明會面，一致同意加強中菲執法合作，共同打擊跨國犯罪，更好保護兩國人民生命財產安全。此前，為了偵破針對中國人的綁架案，菲國家警察反綁架局還曾派出20名警察去中國學習一個月中文。

紅星新聞指出，菲律賓警察總署去年11月就曾表示，10月30日在馬尼拉家中被綁匪持槍綁架的6名中國人中，已發現4人的屍體，另兩名被綁架者仍然失蹤。

今年6月2日，菲律賓首都地區也傳出四名警察因綁架四名外國遊客並索要贖金而被捕。據悉，這四名外國遊客中有三人是中國人，另一人是馬來西亞人。其中兩名中國人設法逃脫並報警，剩下的兩人遭到綁匪毆打，並在支付250萬菲律賓披索贖金後，於次日上午獲釋。

（文多刪這段）日前中國海警法生效，禁止菲律賓漁民進入「中國海域」捕魚，就有激進人士表示，如果中國傷害或者扣押一名菲律賓漁民，他們就會綁架十名中國人還擊。顯見「綁架中國人」成為一種直接的威脅。

新民周刊引述上海國際問題研究院副院長李開盛意見指出，菲律賓綁架案等治安問題頻發，與菲律賓當地政府根深蒂固的腐敗無能有很大關係，甚至有些綁匪就是警察本人。

報導說，這裡面不排除幾個因素。菲律賓警察實際就是綁匪；一些華人 充當誘餌，誘人去菲律賓；嫻熟的綁架流程，哪怕付了贖金，也不排除撕票。

新華社旗下微信 公眾號「牛彈琴」稱，在菲律賓當地，警匪一家不是偶發，類似綁架案，已然成為一條黑色產業鏈。針對外國人，尤其是中國人。

「牛彈琴」提醒：如果你和你認識的朋友接到菲律賓人的熱烈商務邀請，要非常當心綁票圈套了；「古人云：危邦不入，亂邦不居。說得更直白一點，現在中菲關係這樣糟糕，菲律賓能有多大的生意？」