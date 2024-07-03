中醫療業2高管 赴菲律賓遭撕票 家屬付300萬救不回

遇害者夏軻孚（左）與孫靖（右） 。(視頻截圖)

中國有兩名醫療器械業者日前被誘騙至菲律賓後慘遭綁架撕票，其中一方家屬支付300萬元（人民幣，下同，約41萬美元）贖金仍換不回受害者。此案疑似為一起「連環設套」案件，但尚無法證實此一說法的真實性。菲媒披露，中國公安部、美國聯邦調查局（FBI ）介入，正與菲國警反綁架大隊調查。

綜合媒體報導，中國公民夏軻孚為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一美籍華人 孫靖為心血管醫療器械經銷商。

兩人在歐洲某行業大會上認識了自稱菲律賓業務的代理商「李娜」，「李娜」自稱老闆是洪姓福建商人，經營房地產，因協助菲總統小馬可仕上台，所以獲得醫療器材政府採購訂單。

兩人於6月20日抵達菲律賓拓展業務，但「剛下飛機就被綁票了」，兩人不幸在24日遇害。其中孫靖家中還有年邁的父母，其父母只知道兒子在菲律賓遭綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。

遭綁架後，綁匪勒索2500萬元(約343萬美元)贖金，夏軻孚的家屬向綁匪支付300萬元贖金，卻仍遭撕票。目前當地警方已介入調查，暫未透露案情進展情況。而夏軻孚的追悼會近日已在北京東郊殯儀館舉行，隨後他的骨灰將送回老家湖南沅江安葬。

短視頻博主「屌絲闖菲律賓」2日透露，作案人用一個空殼公司將遇害人騙到了菲律賓後進行綁架。遇害人家屬交付300萬贖金後綁匪就失聯，家屬與他取得聯繫，希望尋求幫助。

中國駐菲律賓大使館 2日發聲，向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。使館向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。

中國外交部發言人毛寧2日表示，中國駐菲律賓使館同菲方保持著密切的聯繫，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員的家屬善後提供了協助。