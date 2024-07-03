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台生畢業典禮毆院長 遭復旦開除學籍 北大也不要他

中國新聞組／北京3日電
19日上海復旦大學江灣校區法學院畢業典禮，發生學生打老師事件。（截自影片）
19日上海復旦大學江灣校區法學院畢業典禮，發生學生打老師事件。（截自影片）

台灣夏姓學生6月19日在上海復旦大學畢業典禮揮拳打院長，引發中國輿論譁然。最新消息傳出，復旦大學發出聲明，依照「復旦大學學生紀律處分條例」規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定；夏生原已入北京大學醫學部碩士研究生擬錄取名單，也因此事被取消。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，復旦大學聲明指出，「這是一起蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。該生因個人原因，不惜在莊重的畢業典禮上，攻擊無辜老師，悖離尊師重教傳統、衝擊社會公德底線，損害學校聲譽、傷害師生校友感情，造成惡劣社會影響。

事發後，學校和學院立即慰問被襲老師，配合警方進行深入仔細的調查，依照依法依規、尊師重教、教育引導的原則，做好相關工作。

目前，公安機關已對夏某某執行了治安拘留處罰。依照「復旦大學學生紀律處分條例」規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定。」

夏姓學生原本已進入北京大學醫學部碩士研究生擬錄取名單，但北大6月20日強調，當事學生還處在思想品德考核期，對違法不當言行的考生將不予錄取。

據報導，夏姓學生今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，將復旦大學稱為「混蛋大學」，批判學校的交通、建設、制度等，並稱其母親在上海人脈深厚。他說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制欲、虛榮心」所致。

網傳的微信截圖顯示，夏姓學生認為自己打的是院長，但其實打錯人了，一些網友懷疑這名學生的精神狀況。

復旦大學發出聲明，開除台灣夏姓學生學籍。（取材自微博）
復旦大學發出聲明，開除台灣夏姓學生學籍。（取材自微博）
涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自Instagram)
涉事男生是台灣學生，正準備考研究生。(取材自Instagram)

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