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公職人員在背後捅刀？甘肅163礦工被拖欠3000萬工資

中國新聞組／北京3日電
甘肅天水163名農民工被礦業公司拖欠7年薪資，高達3030萬元。(視頻截圖)
甘肅天水163名農民工被礦業公司拖欠7年薪資，高達3030萬元。(視頻截圖)

甘肅天水163名農民工組成的4個工隊，被紅石礦業拖欠2017至2023年工資總計3030萬元(約416萬美元)。由於追討多年無果，在媒體披露消息後引發眾多網友同情，「農民工的血汗錢不能拖」、「這是拿命挖礦」，紛紛痛批當地政府沒有善盡責任協助。

澎湃新聞報導，這163名農民工組成的4個工隊，由王金平等4人代表反映。王金平等人指出，紅石礦業通過躺平、消失、畫大餅等形式拒絕支付這7年薪資總計3030萬元。當地麥積區協助他們督促紅石礦業配合勞動人事爭議仲裁，以便通過法律訴訟追回錢款。

麥積區委人士表示，去年8月，紅石礦業因礦權拍賣、礦區查封引發工人討薪，區裡就此成立工作專班。當時調解確認紅石礦業欠薪232人4100餘萬元。今年2月底，按照比例兌付了工人工資，將一筆協調資金發放完畢。

關於王金平等4人情況，麥積區委人士表示，去年9月，工作專班督促欠薪工隊提供花名冊、考勤表等佐證材料。但王金平等4個工隊未提供，辦案員明確告知限期不予上報材料視為「自動放棄」。當時4人均表示知曉，也沒有提出異議，直至近期再提出訴求。

王金平解釋，紅石礦業去年「忽悠」他們，不給明細表也不蓋公司章，導致他們沒有向工作專班上報資料。

麥積區委人士表示，王金平等4個工隊和紅石礦業之間是工程承包關系，不屬於勞動保障及人事仲裁的受案範圍，現今他們需要通過訴訟方式追償承包款。

對此，眾多網友紛紛為這163名礦工喉舌，稱7年工資18萬是辛苦錢、用健康換錢，批評「礦工拿命賺錢，公職人員在背後捅刀」，對於辦案員告知不予上報材料視為「自動放棄」，網友酸這是「為人民服務的官僚」，「還要工人自己花錢花時間去訴訟，訴訟還未必拿的到錢」，質疑如果欠薪沒有被曝光，過了追溯期只能自己吞下。

甘肅天水163名農民工被礦業公司拖欠7年薪資，高達3030萬元。(視頻截圖)
甘肅天水163名農民工被礦業公司拖欠7年薪資，高達3030萬元。(視頻截圖)

王金平 甘肅 拍賣

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