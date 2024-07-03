調戲人妻惹禍？跳廣場舞聞名吉林「夾包哥」被捅亡

吉林網紅「夾包哥」（右）日前在廣場上跳舞時，突然被一名男子持刀攻擊，最終不幸離世。（取材自觀察者網）

54歲吉林網紅「夾包哥」因喜歡腋下夾著包包跳廣場舞得名，日前他在廣場上跳舞，一名光頭男子突然持刀攻擊，現場雖聚集許多民眾，卻無人上前制止，最後「夾包哥」倒地不起，最終失血過多，經搶救無效死亡。網路一度傳出是「夾包哥」調戲人妻，遭她的丈夫持刀報復，但警方初步偵查後表示，嫌疑人與夾包哥素不相識，嫌犯是醉酒後行凶，已經被刑事拘留。

來源：YouTube

綜合九派新聞、香港 01報導，根據現場民眾拍攝的影片顯示，事發前夾包哥正在廣場上跳著廣場舞，後來和53歲的宰姓男子有口角，宰男突然拿出身後的刀捅向夾包哥，一開始夾包哥還站著閃躲，後來就因中刀倒地不起，宰男則連刺數刀。

松原市公安局民警表示，經過公安機關初步偵查，嫌疑人與被害人素不相識，當時屬於醉酒狀態，他晚上在家酒喝多了，來到廣場上看跳舞，然後夾包哥跳舞，因為對視，宰男覺得夾包哥眼神不善，心生憤恨，隨後持刀攻擊。目前犯罪嫌疑人已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

據了解，死者是中國網紅「夾包哥」，他時常跳廣場舞和群眾互動，因為喜歡夾著一個包跳舞而得名，因他舞藝高超，在松原市小有名氣。事發後不少網民質疑現場為何沒有人願意出手幫忙，感嘆「夾包哥這是得罪誰了」、「看了視頻，真的無語」、「這個世道怎麼了」。