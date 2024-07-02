湖南女子遊水上樂園 淋浴驚見攝像頭正對自己

親子淋浴間裡的攝像頭，可以清楚拍到淋浴間內部。(取材自縱覽新聞)

湖南永州的尹女士反映，她日前帶著兒子到湖南永州恐龍 水世界遊玩，結束後她和兒子在親子 淋浴間沐浴、更衣時，突然發現室內有一處監控攝像頭正對著淋浴間。她反映給景區，查看系統監控時發現攝像頭是使用狀態。對此，工作人員回應稱接到遊客反饋後，景區正在整改中。

縱覽新聞報導，尹女士6月29日下午和好友帶著自己的兒子來到永州恐龍水上樂園遊玩。「我們玩到晚上7時多，在（親子淋浴間）洗完澡準備離開的時候，我突然看到頭頂有個攝像頭。」尹女士說，看到攝像頭之後她十分詫異，立刻向景區的工作人員進行了反映。

工作人員稱並不知道親子淋浴間內有攝像頭，進入裡面查看，看到攝像頭後改口稱攝像頭是壞的。尹女士向工作人員表示：「就算是壞的，你也必須讓我看看監控畫面，沒有畫面存在，我才相信監控是壞的。」

隨後，工作人員帶著尹女士來到了監控室，調取了親子淋浴間內的監控。「我看到監控還在錄著，當時正好有一個男保潔在裡面搞衛生。」尹女士說，看到監控畫面後，他再次質問工作人員，對方又解釋稱，親子淋浴間僅是供大人幫助小朋友換衣服用的，大人幫助小朋友換完衣服之後，是要回到成人的更衣室內更換衣服。

對於這樣的答覆，尹女士表示無法接受。她稱，在親子淋浴間進門處，她沒有看到任何有關僅供小朋友使用的標識，並且親子間內的淋浴都是成人的高度，大人完全可以正常使用。

尹女士表示，當日她也選擇了報警處理，截至目前，還沒有接到警方關於此事的進一步反饋。

據報導，景區工作人員王女士稱親子淋浴間僅供成人女士陪同男童更衣沐浴使用，（沒有標示清楚）屬於景區提示不到位。但無論是成年人還是兒童都擁有隱私權，浴室安裝攝像頭是否合適？王女士回應，接到遊客這方面的反饋後，景區現在正在整改，但未透露具體內容。