杭州男師假領養真虐貓 弄死了還傳屍體照給送養人

男子說自己揍死多隻貓。(視頻截圖)

浙江杭州一名小學教師涉嫌虐死多隻寵物 貓，還將貓咪屍體的照片和影片傳給前任飼主，引起網民激憤，向其任教學校所屬的教育局 檢舉。杭州濱江區教育局日前回應表示，該教師在網路聊天中的發言損壞了教師形象，造成不良影響，已經給出警告處分，並調離崗位。

澎湃新聞報導，住在杭州的小陳（化名）指控，他早前將兩個月大的小貓咪送給一名暱稱為「阿君」、頭像看起像女性的網友領養後，阿君竟然虐殺小貓，還將貓咪慘死的照片發回給他說，「你的貓我已經打死了，牠太調皮我容忍不了。」

男子將貓虐死後發送視頻給送養人。(視頻截圖)

根據眾多網民提供的線索，這名阿君的真實身分為李姓男子，2022年起在杭州桐廬縣徐凝小學教書，還擔任一個小一班級的班主任。李男使用不同暱稱在網路上四處搭訕要送養幼貓的飼主，稱想要領養，卻在領養後幾天將小貓打死，病在半夜發貓咪屍體照片和影片給原主人。李男在跟網友的對話中還囂張表示「不乖的貓我要揍」、 「揍到服為止」，並稱已經打死多隻送養給他的貓咪。

經過眾多網民檢舉，杭州濱江區教育局表示，經調查，沒有找到李男虐貓的確鑿證據，但其在網路聊天中發表與教師身分不符的言論，損壞了教師形象，造成不良影響，經學校研究決定，給予其警告處分並調離崗位。

據桐廬徐凝小學官方微信 公眾號2022年介紹，李男在該校教數學，此前任教於杭州九蓮小學、浦沿小學，擔任過團支部書記、少先隊輔導員、德育主任。