我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拜登辯論表現不佳讓川普順勢延後公布副手

中使館：1中國公民在菲國遭綁架撕票 另1為美籍華人

杭州男師假領養真虐貓 弄死了還傳屍體照給送養人

中國新聞組／上海2日電
男子說自己揍死多隻貓。(視頻截圖)
男子說自己揍死多隻貓。(視頻截圖)

浙江杭州一名小學教師涉嫌虐死多隻寵物貓，還將貓咪屍體的照片和影片傳給前任飼主，引起網民激憤，向其任教學校所屬的教育局檢舉。杭州濱江區教育局日前回應表示，該教師在網路聊天中的發言損壞了教師形象，造成不良影響，已經給出警告處分，並調離崗位。

澎湃新聞報導，住在杭州的小陳（化名）指控，他早前將兩個月大的小貓咪送給一名暱稱為「阿君」、頭像看起像女性的網友領養後，阿君竟然虐殺小貓，還將貓咪慘死的照片發回給他說，「你的貓我已經打死了，牠太調皮我容忍不了。」

男子將貓虐死後發送視頻給送養人。(視頻截圖)
男子將貓虐死後發送視頻給送養人。(視頻截圖)

根據眾多網民提供的線索，這名阿君的真實身分為李姓男子，2022年起在杭州桐廬縣徐凝小學教書，還擔任一個小一班級的班主任。李男使用不同暱稱在網路上四處搭訕要送養幼貓的飼主，稱想要領養，卻在領養後幾天將小貓打死，病在半夜發貓咪屍體照片和影片給原主人。李男在跟網友的對話中還囂張表示「不乖的貓我要揍」、 「揍到服為止」，並稱已經打死多隻送養給他的貓咪。

經過眾多網民檢舉，杭州濱江區教育局表示，經調查，沒有找到李男虐貓的確鑿證據，但其在網路聊天中發表與教師身分不符的言論，損壞了教師形象，造成不良影響，經學校研究決定，給予其警告處分並調離崗位。

據桐廬徐凝小學官方微信公眾號2022年介紹，李男在該校教數學，此前任教於杭州九蓮小學、浦沿小學，擔任過團支部書記、少先隊輔導員、德育主任。

教育局 微信 寵物

上一則

中使館：1中國公民在菲律賓遭綁架撕票 另1人為美籍華人

下一則

City不City？外國網紅口頭禪成中媒宣傳新詞

延伸閱讀

氣候暖化害的…珠峰融雪後逾200遇難遺體曝曬 成了最高墳場

氣候暖化害的…珠峰融雪後逾200遇難遺體曝曬 成了最高墳場
90度高溫下登山遇難 亞裔女最後通訊：需要水

90度高溫下登山遇難 亞裔女最後通訊：需要水
90度高溫下荒野登山 南加越裔女脫水遇難

90度高溫下荒野登山 南加越裔女脫水遇難
無證移民被控性侵勒斃德州12歲少女 保釋金1000萬

無證移民被控性侵勒斃德州12歲少女 保釋金1000萬

熱門新聞

江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量
才創紀錄…張信哲唱一半突喊卡 揭內幕：丟臉丟到鳥巢

才創紀錄…張信哲唱一半突喊卡 揭內幕：丟臉丟到鳥巢
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師