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逼真矽膠面具網路買得到 有照片就能客製…恐成犯罪工具？

中國新聞組／北京2日電
犯罪嫌疑人網購的老年影視矽膠面具。(取材自中新網)
犯罪嫌疑人網購的老年影視矽膠面具。(取材自中新網)

原本應用在影視拍攝特效的矽膠面具，竟成為新興犯案工具。上海有一名男子日前戴上矽膠人臉面具，偽裝成老人模樣潛入四戶居民家，竊取共10多萬元（人民幣，下同，約1萬多美元）財物，所幸最後在外省市落網。目前矽膠面具很容易在網上買到，在沒有監管的狀態下，店家甚至宣稱可以來圖「仿真」訂製，付3000元至2.5萬元（約410至3440美元）就能讓顧客輕鬆「換臉」。

法治日報報導，在電商平台上，用「矽膠面具」搜尋就拿看到不少類似人皮面具的商品，不但種類繁多，而且設計各異，有些標榜可以高度還原明星的面部特徵，效果逼真；還有商家推出客製化服務，文案寫著「超逼真」、「仿真訂製」。這些面具根據複雜度和精細度不同，價格變化大，從3000元至2.5萬元不等，下單後大約需要一個月時間製作。

在中國電商平台搜尋矽膠面具等關鍵字，可以找到大量的訂製資訊，甚至可以提供明星臉。...
在中國電商平台搜尋矽膠面具等關鍵字，可以找到大量的訂製資訊，甚至可以提供明星臉。(截圖自電商APP)

面具商家表示，客戶只需提供3D掃描的人臉圖像，或是頭與五官的尺寸以及360度的人臉照片，就可以製作矽膠面具。商家也說，不會過問客戶任何其他訊息或購買面具的用途。

報導指，矽膠人臉面具最早是用於影視表演和角色扮演，或是用來遮蓋疤痕、容貌修復等，如今卻被有心人士拿來犯罪。北京理工大學法學院教授孟強表示，如果訂製人臉面具涉及侵犯個人隱私權、肖像權、名譽權等，或缺乏合法合規的銷售流程，或涉及違法犯罪行為等，就屬於違法行為；而若商家售出的面具被用於犯罪活動，有可能被認為是共犯，需要承擔相應的刑事責任。

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