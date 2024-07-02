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不滿小區施工弄壞花園 重慶1住戶砍斷高空工人繩索

中國新聞組／北京2日電
業主用鏟子將安全繩的副繩砍斷。(視頻截圖)
業主用鏟子將安全繩的副繩砍斷。(視頻截圖)

重慶一個小區的外牆瓷磚大面積脫落，需要整修，但在工人從頂樓垂吊在外牆邊作業時，竟有一名小區住戶因不滿施工弄壞他占用頂樓建的花園，竟用鏟子將工人垂吊的安全繩砍斷，所幸當場有安全員制止補救，沒有發生憾事。事後，工人與住戶已私下和解，但外界質疑該住戶根本是「謀殺」；也有律師分析指，該住戶確實有「故意殺人」的嫌疑。

極目新聞報導，事情發生在上月底，負責高空作業的劉姓工人表示，外牆瓷磚脫落的小區頂樓，被一名住戶違規搭建了花園；而他們在施工的時候，可能不小心損壞了一些花草，這讓該住戶十分不滿，頻頻攔阻他們施工，最後竟用鏟子將安全繩的副繩砍成三段。他說，當時有四名工人正吊掛在32層樓高的外牆邊施工，好在有安全員在頂樓及時阻攔，工人們都沒事；事後雙方已在民警協調下同意私下賠償和解。

然而很多網民看到新聞報導後，紛紛留言質疑，「這是謀殺好吧，怎麽還調解呢？」、「這都能和解？這是刑事案件」、「這個是故意殺人，而且樓頂違建在先」。

報導指出，該住戶砍斷的雖然是不會立刻危及工人的副繩，但若該住戶並不知道繩索的差別，就是在明知會讓工人墜樓的情況下，仍破壞繩索；即便工人最後沒有受傷，其行為也存在非法剝奪他人生命的故意，應該負刑事責任。

另據潮新聞引述上海靖予霖律師事務所刑事律師黃洪連的說法，「住戶的行為確實有故意殺人的嫌疑」，該住戶明知道可能會造成他人生命死亡的結果，仍去砍斷安全繩，「屬於放任的主觀故意，涉嫌間接的故意殺人罪」，但因為最後沒有造成人員死亡，「可以評價為故意殺人未遂。」

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