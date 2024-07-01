「晴格格」王艷兒子籃球專長保送北大 網翻比賽數據質疑「走後門」

「晴格格」王艷與兒子。（取材自大眾日報）

中國女演員王艷以「還珠格格」中「晴格格」一角走紅，她的兒子王泓欽近日以籃球特長的體育生身分被保送進北京大學，被外界質疑是用特權「走後門」。有網民爆料，王泓欽在比賽中常常得分僅個位數，甚至整場零進球，長期當候補球員，卻能獲得「高水平運動員」的身分。有體育生與擔任體育升學 招生的人士表示，確實有家長會打好與評委的關係，讓自己孩子保送知名大學。

綜合大眾日報、大河報和極目新聞報導，畢業於北京四中的王泓欽，是以沒有身高要求的後衛位置拿到一級籃球運動員證書，排名第二，屬低標過關。他日前入選北京大學高水平運動員專項測試合格名單。

微博網友2023年6月於北京傳統項高中籃球決賽時拍攝的照片，右一疑似為王艷兒子王泓欽。（取材自大河報）

有網民質疑，根據王泓欽先前比賽的數據，他每場得分都是個位數，甚至零分，基本上長期是候補，為何可以拿到「高水平運動員」資格？有相關專業的博主發文解釋，根據「籃球運動員技術等級標準」，只要所在的校隊在全國大賽得到名次，即使是板凳球員，也可能獲得「高級運動員」稱號。但該博主也說，不排除證書有暗箱操作的空間。

有網民翻出王艷兒子過去比賽的數據，有多場比賽他全場得0分。（取材自大眾日報）

一名化名為陸陽的現役籃球專長體育生受訪表示，根據公開訊息，王泓欽入選北大高水平運動隊，是符合流程的，「但總覺得哪裡不對勁。」他也表示，一些關係戶會把孩子送到當地體育有名的學校，打通教練的關係讓孩子進校隊、獲得一級運動員證，博一個上名校的機會，「他打得那麽爛，突然就進來了，肯定是不正常的。」

在河南 一家體育單招升學培訓機構工作的籃球教練金冬（化名）表示，雖然不能只看得分高低來評斷一個球員，但確實有「灰色地帶」，「比如說可能提前知道哪一個裁判或評委要來監考，家長提前『做做工作』，把孩子的分搞高一點。」

王泓欽球技到底如何？公眾號「明日球星TheFutureBaller」曾採訪過他在北京四中籃球隊的隊友，有人稱讚他「雖然個子不高，但他在場上能夠用防守鎖死對手」。另外一篇報導北京市青少年籃球錦標賽的文章中則提及，王泓欽在比賽中獲得全隊最多的19個籃板，還有12次搶斷，「他的作用或許並不體現在得分裡。」

也有網民指出，王泓欽就算走後門取得國家一級運動員的資格，但如果沒有實力，也很難通過全國體育專項統一測試。但也有人表示，其母親作為知名演員，不排除有這樣的「門路」，官方應出面釋疑。至截稿前，王艷母子並未回應此事。