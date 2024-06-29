妄議中央下場? 吉林大學外師疑受訪評論習近平被驅逐

吉林大學外籍助理教授杜本博士。（取材自X平台）

在吉林大學公共外交學院國際關係研究所工作了九年的外籍助理教授比約恩·亞歷山大·杜本博士(Bjorn Alexander Duben)，近日在接受美國之音採訪後被神秘解職，並被要求兩周內離開中國。

美國之音報導，在5月11日的「習近平 訪歐結束成果幾何？」深度報導中，杜本博士發表了「在美國與歐盟 之間打入一個楔子毫無疑問是北京的長期基本目標之一，也可能是習近平親自出訪的原因之一」、「習近平的行程上有趣地遺漏了布魯塞爾，他很可能故意忽略了這一點，雖然馬克宏邀請了歐盟委員會主席馮德萊恩前往巴黎參加了（與習近平的）會談。」等五組意見。

據杜本講述，文章發表後，5月15日一位同事通知杜本，他的所有講座和課程教學都被無限期取消，即刻生效，他在吉林大學的工作也將被終止。同事說，這「是由不詳的上級主管部門做出的決定」。

杜本持有有效期至2033年的中國高層次外國人才簽證 （R-Visa），但該同事指出，該簽證將被取消，並轉換為「人道主義」簽證，只能讓他在中國再逗留兩周。談話結束後，學院的黨委書記敦促杜本遞交正式辭職信。杜本第二日遞交辭職信後，管理人員通知其必須在5月30日前離開中國，且他今後試圖再進入中國會被拒絕入境，並稱這是「上面」的指示，沒有商量的餘地。

事實上，這不是杜本博士第一次在媒體發表意見，但從未引起如此嚴重的後果。杜本認為，「美國之音文章可能是我被解聘的導火線，而不是原因。」

在吉林大學與杜本的合同中包括「在吉林大學工作期間，確保不發生思想政治問題，不發生教學事故，不違反學術道德，不背離學術規範」等界定模糊的條款。然而杜本表示，「合同中沒有任何條款提到我不得向媒體（外國媒體或其他媒體）發表評論，或者這些評論需要事先獲得批准。」因此杜本認為，「即使根據中國法律，解雇我也沒有法律依據。」

在中國大學從事政治和/或國際關係領域工作的外籍教師人數並不多，而且杜本認為近年來這一數字似乎進一步下降。杜本說：「在最近與我交談過的外國同事中，有相當一部分人告訴我，他們計畫在不久的將來離開中國。」