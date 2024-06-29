我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

妄議中央下場? 吉林大學外師疑受訪評論習近平被驅逐

中國新聞組／北京29日電
吉林大學外籍助理教授杜本博士。（取材自X平台）
吉林大學外籍助理教授杜本博士。（取材自X平台）

在吉林大學公共外交學院國際關係研究所工作了九年的外籍助理教授比約恩·亞歷山大·杜本博士(Bjorn Alexander Duben)，近日在接受美國之音採訪後被神秘解職，並被要求兩周內離開中國。

美國之音報導，在5月11日的「習近平訪歐結束成果幾何？」深度報導中，杜本博士發表了「在美國與歐盟之間打入一個楔子毫無疑問是北京的長期基本目標之一，也可能是習近平親自出訪的原因之一」、「習近平的行程上有趣地遺漏了布魯塞爾，他很可能故意忽略了這一點，雖然馬克宏邀請了歐盟委員會主席馮德萊恩前往巴黎參加了（與習近平的）會談。」等五組意見。

據杜本講述，文章發表後，5月15日一位同事通知杜本，他的所有講座和課程教學都被無限期取消，即刻生效，他在吉林大學的工作也將被終止。同事說，這「是由不詳的上級主管部門做出的決定」。

杜本持有有效期至2033年的中國高層次外國人才簽證（R-Visa），但該同事指出，該簽證將被取消，並轉換為「人道主義」簽證，只能讓他在中國再逗留兩周。談話結束後，學院的黨委書記敦促杜本遞交正式辭職信。杜本第二日遞交辭職信後，管理人員通知其必須在5月30日前離開中國，且他今後試圖再進入中國會被拒絕入境，並稱這是「上面」的指示，沒有商量的餘地。

事實上，這不是杜本博士第一次在媒體發表意見，但從未引起如此嚴重的後果。杜本認為，「美國之音文章可能是我被解聘的導火線，而不是原因。」

在吉林大學與杜本的合同中包括「在吉林大學工作期間，確保不發生思想政治問題，不發生教學事故，不違反學術道德，不背離學術規範」等界定模糊的條款。然而杜本表示，「合同中沒有任何條款提到我不得向媒體（外國媒體或其他媒體）發表評論，或者這些評論需要事先獲得批准。」因此杜本認為，「即使根據中國法律，解雇我也沒有法律依據。」

在中國大學從事政治和/或國際關係領域工作的外籍教師人數並不多，而且杜本認為近年來這一數字似乎進一步下降。杜本說：「在最近與我交談過的外國同事中，有相當一部分人告訴我，他們計畫在不久的將來離開中國。」

習近平 簽證 歐盟

上一則

習近平會秘魯總統：「錢凱到上海」成共榮之路

下一則

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

延伸閱讀

習近平設全球南方研究中心 美媒：合理化擴張企圖

習近平設全球南方研究中心 美媒：合理化擴張企圖
和平共處五原則70周年 中國將發表「北京宣言」

和平共處五原則70周年 中國將發表「北京宣言」
會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路

會秘魯總統 習近平：使「錢凱到上海」成中秘共榮之路
王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

王毅：中國將發表「北京宣言」紀念和平共處五原則

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作