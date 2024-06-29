陝西女欲領亡夫13萬存款 被告知帳戶註銷「可賠2000元」

2021年12月17日涉事銀行出具的存款查詢信息。（取材自紅星新聞）

陜西鄧女士欲取出丈夫生前在中國農業銀行帳戶13萬多元（人民幣，下同）存款，多次確認存款都在帳上，等到完成法院公證準備取款時，銀行卻稱丈夫帳戶已註銷，錢全被取走。期間，註銷帳戶的銀行工作人員還帶人到她家稱不協商就死在她家門口，並說要給她2000元賠償，讓她無法接受。銀行稱是工作人員失誤，錢沒那麼多，不滿意可以上法院。

「女子稱亡夫13萬存款消失帳戶被註銷」話題昨天在微博 上引來近6千萬閱讀量，網民們對涉事銀行把存戶的錢莫名其妙搞不見了，「連做過公證都能賴，這操作強盜來看了都得楞兩秒」、「是否監守自盜要查清楚」，並認為銀行應依據法院公證的存款數字全數還給鄧女士，相關單位並應追究銀行的疏失及可能涉及的犯罪行為。

據紅星新聞報導，2018年4月30日，陜西省安康市平利縣市民鄧女士的丈夫因病去世後，鄧女士發現丈夫生前在中國農業銀行的帳戶中留有133900元存款，2020年11月和12月兩次去銀行都確認這筆錢存在，2021年12月17日涉事銀行還出具了存款查詢信息，顯示帳戶上的存款13萬多元仍然存在，銀行人員還寬慰鄧女士「錢跑不了，放心吧」。

據銀行的要求，鄧女士想取出丈夫的存款遺產，需要所有繼承人在公證處進行公證，鄧女士於是和夫婦倆的兩個兒子以及鄧女士丈夫的父母，共同於2020年12月向平利縣公證處申請了繼承遺產公證，上面寫的中國農業銀行帳戶上餘額是「人民幣壹拾叁萬叁仟玖佰元整」。

拿著公證書，鄧女士再次來到中國農業銀行平利支行，工作人員在櫃台操作了一個多小時，仍沒能取出錢。她覺得錢在銀行裡不會有多大問題，2022年2月再拿著相關手續前往銀行取錢，卻被告知其丈夫生前這筆錢已經被取走，且帳戶已經被註銷。

2022年2月23日中國農業銀行鎮坪縣支行出具的存款查詢信息。（取材自紅星新聞）

「這份13萬多元的遺產，我在公證處做過公正，銀行也有存款查詢信息，怎麽就沒有了呢？」鄧女士說，而且，如果沒錢，平利縣的農業銀行怎麽能查出來，還出具133900元的查詢函回執單？

在鄧女士提供的銀行帳戶餘額查詢結果單據上，鄧女士丈夫共有4個帳戶，其中尾號0072的帳戶上餘額為133900元，經辦人簽字為王朝。「當初辦我業務的王朝，還跟我說她個人給我2000塊錢看行不行。我要的是真相，我要還我一個公道。」鄧女士說。

6月26日深夜，王朝和兩名男子前往鄧女士家中，多次敲門表示要協商處理此事。鄧女士家中的監控視頻顯示，王朝和兩名男子在晚上11點20分時仍在家門口等候，一直敲門要求見面。「大晚上11點多帶著兩人來我家敲門，還嚇我說死在我家門口，我孤兒寡母的肯定更不敢開門了。」鄧女士說，為避免被打擾，她已經暫時離開家中。

紅星新聞記者致電王朝，電話接通後其立即掛斷電話，再次回撥始終無人接聽。

中國農業銀行安康分行辦公室負責人高宗林表示，此事是銀行工作人員的失誤，「她把金額看錯後給儲戶填上去了，我們正在與儲戶家屬溝通，給客戶進行解釋。如果客戶對我們這個溝通和解釋不滿意，我們也告知客戶可以通過司法途徑來解決這些問題。」

高宗林並表示帳戶內沒有鄧女士說的那麽多錢，具體金額涉及顧客隱私不便透露。那為何帳戶會被註銷，高宗林則稱具體的情況答覆，他們還需要走流程。