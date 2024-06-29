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新品奶茶玩擦邊諧音梗? 「小奶梔」悄悄改名「小白梔」

中國新聞組／北京29日電
喜茶新品奶茶「小奶梔」。（取材自微博）
喜茶新品奶茶「小奶梔」。（取材自微博）

近日，有網友吐槽喜茶新品奶茶「小奶梔」發音有擦邊的嫌疑，引起不適，還有網友表示線下點單時很尷尬，四川話怎麼念都像是「小奶子」。相關話題衝上微博熱搜，截至6月29日閱讀量已近8800萬，有網友批低俗，有網友則認為小題大作。喜茶門店幾天來未對此公開回覆，不過眼尖網友發現，喜茶已悄悄把「小奶梔」改名成了「小白梔」。

據快科技報導，喜茶近日與芬蘭國寶級品牌Marimekko聯名推出乳茶新品「小奶梔」，但上市後因發音被指玩擦邊諧音梗。有媒體指出，特別對於四川人，平翹舌難以分清，「小奶梔」這個名字念出來會更加直白，讓人浮想聯翩。但也有網友認為對這個名字不應太過敏感，喜茶「小奶梔」的產品名是為了與另一款白茉香的產品「小奶茉」相呼應。

有網友稱，喜茶品牌的命名方式顯然是在玩梗、開黃腔，這三個字隨意念就是小奶子的意思。

對「小奶梔」被指擦邊一事，有喜茶門店工作人員回應表示，「因為它是由奶和梔子花茶混合制作的，名字是公司總部定的，門店暫無更改權限。」

不過幾天後，6月28日，喜茶小程序點單頁上的輕乳茶新品「小奶梔」已悄然改名為「小白梔」，「+脫脂奶·小奶梔」改名為「+脫脂奶·小白梔」。喜茶並未對此發布官方聲明回應，而是悄然把新品名稱進行更改。

紅星新聞評論指出，喜茶乳茶新品「小奶梔」名稱引發口水一地。對於喜茶立行立改的態度，有一些支持者表示理解，替喜茶喊冤；不過，質疑者也並非神經太敏感。畢竟喜茶這一品牌，屢屢和爭議營銷扯上關系。比如數年前，喜茶曾與杜蕾斯的微博互動，海報文案中「今夜一滴都不許剩」「你唇上始終有我的芝士」等表述，性暗示意味十足。

近年來，借汙化女性挑起爭議、搞「侮辱性營銷」的案例不在少數。品牌方應當清醒地認識到，以出位的方式「出新」，人為制造輿論漩渦，就算短期解了銷售焦慮，長遠來看，留住消費者的也絕不是流量，而是信得過的產品質量。

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