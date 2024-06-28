江蘇初中地理試卷 竟出多道華為題 還考孟晚舟自加回中路線
近日有家長發視頻稱，其兒子參加的江蘇常州市初中地理結業會考試卷出現多個涉及華為的題目，還印上企業商標的花瓣LOGO。常州市教育局工作人員表示已接到相關反映，正在調查。
來源：YouTube
據澎湃新聞報導，視頻顯示這是一份常州市2024年初中地理結業會考試卷，試卷第一頁不但印上了華為商標的明顯標誌，而且整頁試卷有大量關於華為的內容。
從內容上看，試卷第一頁有華為公司簡介、華為「跨國合作」介紹、華為在世界範圍內建立的部分研究所及研究基地等內容。
在試卷第二頁選擇中，有兩道題是關於華為的，分別是關於華為總部所在地深圳市的經緯度、華為日本研究所地址的。
試卷第三頁，專門介紹了華為在「汽車領域」的成就，隆重推出華為問界M9這款汽車。要求考生們根據對華為汽車領域圖文的介紹，回答18~24題。
試卷第四頁卷首，介紹了華為在「手機領域」的技術，還要求考生們根據該知識點回答25~28題。
試卷第四頁卷中，又專門介紹了華為在「傳統領域」的知識，要求考生們根據華為在「傳統領域」的知識介紹，回答29~30題試卷考題。試卷第四頁卷末尾，又是一道關於華為的判斷題。
試卷第五頁，卷首兩道題就是關於華為的問題。試卷第五頁卷末，又用了大量的篇幅介紹了孟晚舟從加拿大溫哥華回國時的路線，及發表感言內容。
人民網報導，近年來，不只是華為品牌，愈來愈多的學生試卷上開始出現一些有關國產廠商的內容。例如比亞迪，用唐DM-i舉例在物理試卷中出現、用漢舉例也在物理試卷中出現過。甚至上市不久小米SU7也已經出現在了高三數學試卷、疑似也出現在了政治科目的試卷上，還有高二的地理試卷上都能看到有關小米SU7的試題。
對此，網友反應不一，「這技術方法已經遙遙領先到教育了？」、「廣告都幹到教育系統了，咋還要從娃娃抓起啊」、「華為不能考，華盛頓砍樹就可以是吧」、「這家企業愈來愈讓人厭惡」、「怎麽不能出？自己國家的民族品牌出現在考卷裡有啥問題？」、「華為怎麽了？又不是考的蘋果」、「出題角度新穎，能激發學生的好奇心」、「學生試卷出現商業化內容不妥」。
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