江蘇初中地理試卷 竟出多道華為題 還考孟晚舟自加回中路線

家長反映初中地理試卷出現多個涉華為題目。(取材自人民網江蘇頻道)

近日有家長發視頻稱，其兒子參加的江蘇常州市初中地理結業會考 試卷出現多個涉及華為 的題目，還印上企業商標的花瓣LOGO。常州市教育局工作人員表示已接到相關反映，正在調查。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，視頻顯示這是一份常州市2024年初中地理結業會考試卷，試卷第一頁不但印上了華為商標的明顯標誌，而且整頁試卷有大量關於華為的內容。

從內容上看，試卷第一頁有華為公司簡介、華為「跨國合作」介紹、華為在世界範圍內建立的部分研究所及研究基地等內容。

在試卷第二頁選擇中，有兩道題是關於華為的，分別是關於華為總部所在地深圳市的經緯度、華為日本研究所地址的。

試卷第三頁，專門介紹了華為在「汽車領域」的成就，隆重推出華為問界M9這款汽車。要求考生們根據對華為汽車領域圖文的介紹，回答18~24題。

試卷第四頁卷首，介紹了華為在「手機領域」的技術，還要求考生們根據該知識點回答25~28題。

試卷第四頁卷中，又專門介紹了華為在「傳統領域」的知識，要求考生們根據華為在「傳統領域」的知識介紹，回答29~30題試卷考題。試卷第四頁卷末尾，又是一道關於華為的判斷題。

試卷第五頁，卷首兩道題就是關於華為的問題。試卷第五頁卷末，又用了大量的篇幅介紹了孟晚舟從加拿大溫哥華回國時的路線，及發表感言內容。

人民網報導，近年來，不只是華為品牌，愈來愈多的學生試卷上開始出現一些有關國產廠商的內容。例如比亞迪，用唐DM-i舉例在物理試卷中出現、用漢舉例也在物理試卷中出現過。甚至上市不久小米 SU7也已經出現在了高三數學試卷、疑似也出現在了政治科目的試卷上，還有高二的地理試卷上都能看到有關小米SU7的試題。