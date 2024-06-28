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擀麵皮環境被指不衛生 胖東來獎勵投訴客10萬 退款800多萬

中國新聞組／北京28日電
排隊等待退款人潮。(取材自微博)
排隊等待退款人潮。(取材自微博)

針對顧客投訴，「胖東來商貿集團」官方公號27日發布「關於新鄉胖東來餐飲商戶『擀麵皮加工場所衛生環境差』的調查報告」指出，對發現重大食品安全隱患的顧客，給予10萬元人民幣(約1.37萬美元)現金獎勵；對所有於9日至19日期間在新鄉胖東來兩店餐飲部購買擀麵皮、香辣麵的顧客辦理退款，給予1000元補償，共計8833份，共計補償金額833.3萬元。27日新鄉的兩家店顧客排長隊退款，工作人員稱，可過兩天再來，退款沒有具體截止日期。

來源：YouTube

許昌融媒報導，該報告指出，胖東來新鄉餐飲部第一主管(周**)和品控員(李**)在工作中存在嚴重失職，予以辭退，其他班長以上管理層全部予以免職；取消新鄉店長(袁**、王**、莊**、劉*)年終福利

該報告說，因新鄉胖東來擀麵皮商戶違反「合作合同」，刻意隱瞞和私自變更加工場所，按照合同約定，即日起停止營業，並解除合同終止合作，限期撤櫃，公司保留追究其法律責任的權利。

據報導，此前，有顧客25日晚上在抖音平台反饋，新鄉胖東來聯營餐飲「擀麵皮」加工場所衛生環境較差的問題。接到顧客反饋後，胖東來立即要求新鄉兩店餐飲部所有的聯營商戶檔口進行關停，並成立調查小組結合餐飲部門主管對此事進行嚴格調查落實。

紅星新聞報導，27日新鄉的兩家店顧客排長隊退款，工作人員建議顧客可以過兩天再排隊。對於退款的有效期，沒有具體截止日期。

澎湃新聞報導，有人27日稱已拿到退款，有人稱不會去退。

對此，網友表示，「按規定賠償就好了，但獎勵投訴者，不是一個明智之舉。時間會證明我這句話。別低估了人性之惡」、「這就是說以後在胖東來買的東西有一幫擅長吹毛求疵的惡人幫你7×24小時無死角盯著。這安全感爆棚」、「相當於800萬做個廣告」。

顧客投訴。(視頻截圖)
顧客投訴。(視頻截圖)

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