人民網刊文「黨報寫作要當奏摺寫」遭刪 網民：把總書記當皇上了

網上對文章的截圖。（取材自X平台）

法媒報導，人民網6月25日刊出人民日報江西分社社長鄭少忠一篇文章，稱黨報記者要有把黨報新聞當奏摺寫、當論文寫、當情書寫的境界和情懷。文章引發網民熱議，有網民評論，感覺黨報記者以臣子自況，把總書記當皇上了；當情書寫，則是把皇上當情人了，「看來覺得肉麻」。目前網上已找不到這篇文章，疑已被刪除。

據法廣報導，鄭少忠這篇文章開頭引用習近平 有關「人民日報是黨中央的機關報」的講話，要「充分發揮在輿論上的導向作用，旗幟作用，引領作用。」而作為人民日報記者，最關心的是，「如何把總書記的重要講話精神內化為黨報新聞寫作的強勁功能。」

鄭少忠的心得是，黨報記者要有把黨報新聞當奏摺寫、當論文寫、當情書寫的境界和情懷。

為何把新聞當作「奏摺」寫？鄭少忠在文中寫道，當奏摺寫，就是要牢記黨性原則，站穩人民立場，這是由黨中央機關報的性質決定的，是由黨的性質和宗旨決定的。

鄭少忠寫奏摺的說法引起不少議論，有網民質疑，人民日報是黨報，但其喉舌跳出來公開稱，寫新聞要當作奏摺寫，等於把總書記習近平當作了皇上，自比臣子，如此坦露直白，似乎少見。「這不是把人民日報直接當成袁克定偽造的專供父親袁世凱一人閱讀的特供版『順天時報』嗎？」

有網民認為，鄭少忠這樣做，如同以前的天津市委書記李鴻忠一樣在挖空心思表忠，李鴻忠說，忠誠不絕對等於絕對不忠誠，靠這句邏輯不通的「名言」，終於晉陞政治局委員。

也有網民認為，中國古代諫官寫奏摺，冒死進諫，批評皇帝，為的是糾正國家的弊政，現在所謂的「奏摺」不過是迎合上意，歌功頌德。不信試試，誰真敢上書批評總書記，就會背上「妄議中央」的罪名，不會有好下場。 還有網民說，很正常，從修憲那時起，已經在持續不斷造神了，現在就差加冕登基了。

報導稱，該文目前除了網民轉發的截圖，已經找不到全文，應該是被刪除了。而刪除之說也引起質疑，有網民稱，難道對黨中央而言，鄭少忠說的不是肺腑之言？或者，在上認為鄭少忠還不夠做大臣的資格？自比臣子，有點妄自尊大？有網民分析，「上有所好，下必甚焉，在下忠心耿耿，不小心走得太遠了，讓在上也覺得難堪了吧」？