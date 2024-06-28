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蘇州襲擊案 江蘇女勇救日本母子被捅數刀亡 中網民：她救了外交部

中國新聞組／北京28日電
日本國駐華大使館降半旗致哀。（取材自微博）
日本國駐華大使館降半旗致哀。（取材自微博）

一對日本母子6月24日在江蘇省蘇州街頭被砍傷，中國籍校巴女職員胡友平挺身而出制止兇手時被刺昏迷，6月26日傷重過世。蘇州市表示會追授她「見義勇為模範」稱號。日本駐華使館今也降半旗為故友平致哀，並稱「相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾」。中國網民則多肯定日本駐華使館以高規格的方式哀悼胡友平，有人則稱胡友平「拯救了外交部」。

綜合中國媒體報導，6月24日下午4時許，蘇州市高新區塔園路新地中心巴士站發生持刀傷人案件，造成三人受傷，其中一人為中國籍，二人為一對日本籍母子，一名男性犯罪嫌疑人被制伏。胡友平在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，經送醫搶救無效，6月26日離世。二名日籍人員中，一人在院治療，無生命危險；另一人當日已出院。

據日籍母親表示，當時她帶著孩子正等待日僑學校的校車抵達巴士站，兇嫌突然上前攻擊她和孩子，此時胡友平上前阻攔兇嫌行兇被刺傷倒地，她的兒子得以趁機躲開。現場目擊市民稱，胡友平先拉住兇嫌，又從身後抱住人，兇嫌反手將她刺傷倒地後仍繼續追刺，不久被市民、途經司機和巡警制伏在馬路上；如果當時胡友平沒攔住兇嫌，將會有更多人受傷。

事件發生後，一度被猜測兇嫌是刻意針對日籍母子犯案，中國外交部發言人毛寧6月25日曾說，警方初步判斷這是一起偶發事件。中國也將繼續採取有效措施，保護好在華外國人的安全。不過事發後，蘇州日本人學校6月25日臨時停課一天，迄今仍有日本人嚇得不敢上街。

事發現場，日媒稱迄今仍有當地日本人嚇得不敢外出。（日本放送協會新聞視頻截圖）
事發現場，日媒稱迄今仍有當地日本人嚇得不敢外出。（日本放送協會新聞視頻截圖）

據蘇州市公安局表示，胡友平，女，1969年7月生，6月24日16時許在蘇州高新區塔園路新地中心公交站台發現有人持刀行兇，奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救無效不幸離世。胡友平在他人面臨嚴重生命威脅時，不顧個人安危，挺身而出，勇於同違法犯罪行為作鬥爭，避免更多人遭受傷害，展現出英勇無畏、匡扶正義的崇高品質，有力弘揚了社會正氣。擬對胡友平提請追授見義勇為稱號。

日本國駐華大使館今天降半旗致哀，並在其官方微博發文指出，「驚聞胡友平女士經搶救無效不幸離世，我館深感痛惜。胡友平女士以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。我們在此向胡女士的大義之舉致敬，願胡女士安息」。

中國網民大都為胡友平因見義勇為付出生命表示哀悼，有人說她「不值得」，事發至今沒有媒體報導胡友平的生平，「沒有多少人知道她的名字但她是英雄。挽救的損失，不可估量。如果一車外國小孩被殺，國際影響就太大了。這可不是自己能解釋的」，並稱她「拯救了外交部」。

網民們同時對日本駐華使館降半旗為胡友平致哀表示「規格很高」，「降半旗，日本國這是對胡友平女士最大的尊重，願逝者安息」，「善良和責任讓她不加思索地保護了一車人，值得尊敬」，「是烈士，也是平民英雄，向她致敬」，「蘇州應該為她立像紀念」，「她保護了無辜的孩子。也守住了中國人的尊嚴」。

日本 大使館 微博

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