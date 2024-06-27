我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華郵分析：CNN全新模式舉辦總統辯論 福禍難料

女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?

中國新聞組／北京27日電
電動行李箱示意圖（非新聞當事人）。（中通社）
電動行李箱示意圖（非新聞當事人）。（中通社）

據日媒報導，一名中國女留學生因乘坐電動行李箱在人行道上行駛，被日本大阪府警方於6月25日以涉嫌違反道路交通法起訴。女學生否認她將電動行李箱當做交通工具，但她的說法未獲日本檢警採信。這是日本第一起涉及電動行李箱的案件。意外的是，中國網民這次幾乎一面倒支持日本的做法：「國仇家恨先放一邊，不管在哪個國家都應該遵守當地法律」。

綜合中通社、俄羅斯RT電視台報導，日本TBS新聞6月26日消息，這名中國女留學生住在大阪市此花區，今年3月，她網購了這個電動行李箱，並騎乘它行駛在大阪市福島區的人行道上，被警察當街攔下。

警員認為這款電動行李箱能達到時速13公里速度，且根據其外觀，判定它與第一類原動機助力自行車（輕型摩托車）相似，因此需要駕駛執照，但這名中國女留學生沒有駕照或許可證。

報導並指出，電動行李箱在日本逐漸受歡迎，最高時速約為10公里，其設計初衷是在機場等場所快速移動。但日本法令不允許將電動行李箱當交通工具使用，因其未符合日本的安全標準，例如沒有方向燈和煞車掣等，也不允許在公共道路上行駛。

這名居住在大阪市此花區的中國女留學生則否認了指控，她告訴警察，她「並沒有將電動行李箱看作一種交通工具」且並未「乘坐」或「駕駛」 ，所以不需要駕照。

不過，這名中國女留學生的說法並未被日本檢警採納，6月25日，她被日本大阪府警方以涉嫌違反道路交通法起訴。這是日本第一起涉及電動行李箱的案件，據報導，目前全案移送當地法院，法官的判決將對未來類似案例形成參考判例。

日本法律規定，若無駕照，不能騎乘電動行李箱不能在人行道上行駛。示意圖。（取材自微...
日本法律規定，若無駕照，不能騎乘電動行李箱不能在人行道上行駛。示意圖。（取材自微博）

電動行李箱的特色是可以省下許多力氣，大多能透過網購買到，部分宣傳標榜可「騎行」，還稱是「出國留學騎行必備」，漸受年輕人歡迎。2023年，上海街頭曾有一名女子騎電動行李箱被交警攔下引發社會關注，當時上海交警依法對該女子進行了處理。

關於目前電動行李箱究竟可以在哪些場景中使用？安徽省合肥市公安局表示，電動行李箱既不屬於機動車，也不屬於非機動車，只能在封閉的小區道路和室內場館等場景下使用，不能上馬路。

對此，不少中國網民留言支持日本的起訴決定：「請問依法辦事有什麽問題？ 不管是在那個國家都應該遵守當地法律啊」，「文章都說了日本法律不允許，這就好比別國人在中國觸犯中國法律也不能管？」；但也有網民認為，「按照這個邏輯，在日本是不是輪椅也不能出現在路上？推著和電動的都不行？」。

日本 留學生 駕照

上一則

孤獨星球雜誌退出中國 稱因疫情與戰略調整

延伸閱讀

日本新宿車站警察遭刺、摔倒昏迷 女子拿剪刀攻擊 手沾滿血

日本新宿車站警察遭刺、摔倒昏迷 女子拿剪刀攻擊 手沾滿血
日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預
通縮加貶值 日本實質有效匯率貶至歷史新低 跌幅也最深

通縮加貶值 日本實質有效匯率貶至歷史新低 跌幅也最深
日居民血檢驗出致癌物 水質受PFAS汙染 全國1.2萬處緊急做自來水檢測

日居民血檢驗出致癌物 水質受PFAS汙染 全國1.2萬處緊急做自來水檢測

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
中國學者鄭永年稱，「當人們說世界大戰的時候，需要考量的並非是戰爭是否有可能，而是戰爭的形式問題」。（美聯社）

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

2024-06-24 03:47

超人氣

更多 >
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

7月財神不請自來 3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難
沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行

沒辦會員還能買到好市多商品 業者證實她這個方法可行
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…

美貌更勝劉亦菲？ 「玫瑰的故事」女主角原型竟傳是她…