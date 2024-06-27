女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?

電動行李箱示意圖（非新聞當事人）。（中通社）

據日媒報導，一名中國女留學生 因乘坐電動行李箱在人行道上行駛，被日本 大阪府警方於6月25日以涉嫌違反道路交通法起訴。女學生否認她將電動行李箱當做交通工具，但她的說法未獲日本檢警採信。這是日本第一起涉及電動行李箱的案件。意外的是，中國網民這次幾乎一面倒支持日本的做法：「國仇家恨先放一邊，不管在哪個國家都應該遵守當地法律」。

綜合中通社、俄羅斯RT電視台報導，日本TBS新聞6月26日消息，這名中國女留學生住在大阪市此花區，今年3月，她網購了這個電動行李箱，並騎乘它行駛在大阪市福島區的人行道上，被警察當街攔下。

警員認為這款電動行李箱能達到時速13公里速度，且根據其外觀，判定它與第一類原動機助力自行車（輕型摩托車）相似，因此需要駕駛執照，但這名中國女留學生沒有駕照 或許可證。

報導並指出，電動行李箱在日本逐漸受歡迎，最高時速約為10公里，其設計初衷是在機場等場所快速移動。但日本法令不允許將電動行李箱當交通工具使用，因其未符合日本的安全標準，例如沒有方向燈和煞車掣等，也不允許在公共道路上行駛。

這名居住在大阪市此花區的中國女留學生則否認了指控，她告訴警察，她「並沒有將電動行李箱看作一種交通工具」且並未「乘坐」或「駕駛」 ，所以不需要駕照。

不過，這名中國女留學生的說法並未被日本檢警採納，6月25日，她被日本大阪府警方以涉嫌違反道路交通法起訴。這是日本第一起涉及電動行李箱的案件，據報導，目前全案移送當地法院，法官的判決將對未來類似案例形成參考判例。

日本法律規定，若無駕照，不能騎乘電動行李箱不能在人行道上行駛。示意圖。（取材自微博）

電動行李箱的特色是可以省下許多力氣，大多能透過網購買到，部分宣傳標榜可「騎行」，還稱是「出國留學騎行必備」，漸受年輕人歡迎。2023年，上海街頭曾有一名女子騎電動行李箱被交警攔下引發社會關注，當時上海交警依法對該女子進行了處理。

關於目前電動行李箱究竟可以在哪些場景中使用？安徽省合肥市公安局表示，電動行李箱既不屬於機動車，也不屬於非機動車，只能在封閉的小區道路和室內場館等場景下使用，不能上馬路。

對此，不少中國網民留言支持日本的起訴決定：「請問依法辦事有什麽問題？ 不管是在那個國家都應該遵守當地法律啊」，「文章都說了日本法律不允許，這就好比別國人在中國觸犯中國法律也不能管？」；但也有網民認為，「按照這個邏輯，在日本是不是輪椅也不能出現在路上？推著和電動的都不行？」。