胡錫進炒股1周年曬成績：過度樂觀成了「韭菜」

今年1月18日，胡錫進補倉12萬。當時大盤從下跌超過2.4%反彈拉回到上漲0.43%，他在當天也P了一張圖自我調侃。（取材自微博）

昨天是中國官媒環球時報前總編輯胡錫進在A股開戶一周年，胡錫進發文回顧稱，一年來，他在股市的總虧損高達74597元（人民幣，下同），占70萬元本金的10.65%。他坦承虧損原因之一是自己炒股「上癮了」且過度樂觀，加上股市政策出了很多，但寄望宏觀經濟形勢明顯好轉形成對股市的拉動力始終沒有出現，自己成了「非菜」中的一員。

胡錫進昨天在個人微博 發文稱，他最早入市炒股，有一部分目的「挺高尚」，就是想了解中國經濟，但自己愈炒愈投入，注入的資金也愈來愈多，有點「上癮了」，而且要自己「一定贏」。一開始他給自己定了投資 上限50萬元，進場幾個月後實際投入了48萬元。

但兩件事讓他打破了50萬的投資上限。一是今年1月18日，滬指深跌到2800點以下，他在市場的一片驚慌中增資12萬元。第二次增資是在不久前，滬指回升到他入場的3144點以上，他認為股市會繼續上漲，有人甚至預測今年滬指能上4000點，他一衝動又增資10萬元。

「回過頭來看，我還是有些過度樂觀了，對股市的曲折性認識不足。」胡錫進表示，他總是覺得一隻股票跌得差不多了，於是隨跌隨買。另外，他捨不得割肉，導致一些股票在手裡深跌。還有，「我寄希望於宏觀經濟形勢明顯好轉，形成對股市的拉動力，但是那樣的拉動力沒有出現。股市政策出了很多，但是受各種拖累，那些政策對提振信心的作用不斷遞減。」

胡錫進在文中說，大家很快看出了他股市操作的生澀，也沒啥內幕消息。「我就是普通股民，或者說「韭菜」中的一員」。炒股一年賠了7.4萬元，但他學到了很多東西，深切體會了市場信心嚴重不足的原因，體會了廣大股民受損的難過，注意到了這種情緒擴散所產生的外溢影響。他的感想是，一個人真的不能在股市投太多錢，否則股市漲跌引發的情緒就會成為這個人日常心情的一部分。

「最後，老胡想對股市管理者說，一定要把股民的利益真正放在第一位。」胡錫進在文中說，在他炒股的這一年裡，「我相信不少股民的整體信心和積極性受到了打擊，恢復大家的信心，對股市健康發展頭等重要」。他看到官方在今年1月份就做出表態，要建設以投資者為本的資本市場，強烈期待這一宣示能夠成為廣大股民的真實體驗和感受。

胡錫進並表示，他不會離開A股市場，「我依然相信股市早晚會來一波大的行情，無論等多久我都要等到它。在那之前，我將與廣大股民一起承受並且希望著。」