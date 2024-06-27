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雲南女自曝與副縣長婚外情、打胎 「他給4萬讓我兩清」

中國新聞組／北京27日電
薇媛稱她向師宗縣縣委書記反映了她與蘇某飛的情況並提供聊天紀錄截圖。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
薇媛稱她向師宗縣縣委書記反映了她與蘇某飛的情況並提供聊天紀錄截圖。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

雲南曲靖市師宗縣一名政府單位編外人員薇媛（化名）近日向媒體舉報稱，師宗縣副縣長蘇某飛出軌與她發生婚外情並懷孕，蘇某飛給她4萬元（人民幣，下同）讓她做人流手術，術後沒有關心她，反而恐嚇她。她向媒體爆料此事後，蘇某飛24日與她談判，表示願給其15萬元兩清。蘇某飛否認有此事，並稱聊天紀錄都是假的。目前縣裡正進一步核實當中。

據澎湃新聞報導，薇媛今年27歲，是雲南大理人，2023年成為師宗縣一政府單位的編外工作人員。她稱，當年5月，她和蘇某飛成為情侶，後來發生性關係，幾個月後，她才知道蘇某飛已結婚。今年4月她發現自己懷孕，主動跟蘇某飛說孩子只能做人流，蘇某飛給她4萬塊錢讓她做人流後兩清。但她做完人流手術後，蘇某飛沒有關心她，反而恐嚇她。

薇媛提供的聊天紀錄截圖顯示：一方稱「我流產完幾個小時你就把我氣了大哭。當時躺在手術台上冷了發抖，你知道的我從未生過孩子，也從未打過孩子。人生第一個孩子就是你的」；另一方回覆稱「我知道，我對不起你，對不起所有人。但我現在還能怎麽做？我也從來沒這麽艱難過」。不過該截圖未顯示對話雙方的帳號名稱。

薇媛稱，她曾向師宗縣委書記發過短信反映此事，內容包括上述聊天截圖，也給縣紀委書記打過電話。

師宗縣政府官網領導資料顯示，蘇某飛生於1981年12月，曲靖宣威市人，碩士研究生學歷（雲南財經大學在職公共管理專業），2003年12月參加工作，先後在曲靖市人事局、共青團雲南省曲靖市委工作，2022年8月，他調任師宗縣政府黨組成員、副縣長。

對於薇媛反映的情況，蘇某飛表示，「莫名其妙的」，沒有這樣的事。至於薇媛提供的聊天紀錄、微信紀錄，他表示這些都是可以作假的，這件事和他沒有關係。

師宗縣縣委書記表示，的確有人用不同的號碼給他發短信反映蘇某飛的事情，他當時讓舉報人到縣委或縣紀委反映，問舉報人是誰也未獲回覆。他也問了蘇某飛，但蘇某飛說沒有這樣的事。他也關注到網絡上的一些輿情，他們會高度重視這個事情。現在縣裡正在進一步核實當中。

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