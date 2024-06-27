雲南女自曝與副縣長婚外情、打胎 「他給4萬讓我兩清」
雲南曲靖市師宗縣一名政府單位編外人員薇媛（化名）近日向媒體舉報稱，師宗縣副縣長蘇某飛出軌與她發生婚外情並懷孕，蘇某飛給她4萬元（人民幣，下同）讓她做人流手術，術後沒有關心她，反而恐嚇她。她向媒體爆料此事後，蘇某飛24日與她談判，表示願給其15萬元兩清。蘇某飛否認有此事，並稱聊天紀錄都是假的。目前縣裡正進一步核實當中。
據澎湃新聞報導，薇媛今年27歲，是雲南大理人，2023年成為師宗縣一政府單位的編外工作人員。她稱，當年5月，她和蘇某飛成為情侶，後來發生性關係，幾個月後，她才知道蘇某飛已結婚。今年4月她發現自己懷孕，主動跟蘇某飛說孩子只能做人流，蘇某飛給她4萬塊錢讓她做人流後兩清。但她做完人流手術後，蘇某飛沒有關心她，反而恐嚇她。
薇媛提供的聊天紀錄截圖顯示：一方稱「我流產完幾個小時你就把我氣了大哭。當時躺在手術台上冷了發抖，你知道的我從未生過孩子，也從未打過孩子。人生第一個孩子就是你的」；另一方回覆稱「我知道，我對不起你，對不起所有人。但我現在還能怎麽做？我也從來沒這麽艱難過」。不過該截圖未顯示對話雙方的帳號名稱。
薇媛稱，她曾向師宗縣委書記發過短信反映此事，內容包括上述聊天截圖，也給縣紀委書記打過電話。
師宗縣政府官網領導資料顯示，蘇某飛生於1981年12月，曲靖宣威市人，碩士研究生學歷（雲南財經大學在職公共管理專業），2003年12月參加工作，先後在曲靖市人事局、共青團雲南省曲靖市委工作，2022年8月，他調任師宗縣政府黨組成員、副縣長。
對於薇媛反映的情況，蘇某飛表示，「莫名其妙的」，沒有這樣的事。至於薇媛提供的聊天紀錄、微信紀錄，他表示這些都是可以作假的，這件事和他沒有關係。
師宗縣縣委書記表示，的確有人用不同的號碼給他發短信反映蘇某飛的事情，他當時讓舉報人到縣委或縣紀委反映，問舉報人是誰也未獲回覆。他也問了蘇某飛，但蘇某飛說沒有這樣的事。他也關注到網絡上的一些輿情，他們會高度重視這個事情。現在縣裡正在進一步核實當中。
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