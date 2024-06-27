廈門女大生買2份飯拿6雙筷子被食堂斥竊盜 她這樣反擊…掀話題

涉事女生從食堂拿的筷子。（取材自大江新聞／受訪者供圖）

一名廈門女大生近日在其就讀大學校內食堂買兩份飯拿了六雙一次性筷子，食堂經理認為她拿太多雙筷子，當場拽住並斥責她竊盜。現場視頻被一「知情網民」上傳網路後，涉事女生還到校門口免費發一萬雙一次性筷子表達抗議。相關話題連日衝上熱搜，微博 相關話題閱讀量超1.4億。網上有人支持女大生做法，有人質疑她發筷子還帶貨，「一切都是套路和劇本」。

經視直播報導，6月20日，一名自稱廈門東海職業技術學院學生發視頻稱，當天中午學校2樓食堂 ，一名女大生買兩份飯拿了六雙筷子，被食堂經理拽住不讓她走：「你偷東西違法了。」女生則反問：「我哪裡違法了？」並多次跟食堂經理說明她買的是兩份飯不是一個人吃，但涉事經理仍認定女生「偷食堂的東西」。

這名自稱為該事件「知情者」並稱，該事件在學校領導與食堂經理溝通下，食堂經理已私下向該女生道歉，但當事女生並不接受，要求其公開道歉。現在食堂已不讓學生自取筷子，由專門工作人員發放，一份飯對應一雙筷子。

廈門東海職業技術學院學生工作處工作人員當時稱，此事已有老師在與學生和家長溝通。「目前還在處理階段，後續我們會跟進解決好此事。」廈門市教育局 工作人員稱，他們會做相應的了解。「出現這種情況，學校肯定會作出相應的處理方案，處理好此事。」

6月24日，有網民發布視頻顯示，該女生當天在食堂門口免費發放一萬雙一次性筷子，並稱「想拿多少拿多少」，有許多學生前去領取。6月26日，當事女生在社交平台發文稱，這件事已經與食堂方達成和解，希望大家不管發生什麽，都可以勇敢面對，保護自己的權益。

涉事女生被斥盜竊後在食堂門口免費發放一萬雙一次性筷子。（視頻截圖）

據紅星新聞6月26日報導，廈門東海職業技術學院校方工作人員表示，當事雙方已和解；同日，當事女生也發文證實雙方和解。

承包食堂的餐飲公司負責人則表示，不方便對此進行評論，並表示「我們才是最大的受害者」，但具體情況未進一步透露。

網民意見大致分為兩派，一派支持女大生做法，讚她「頗有江湖好漢的氣質，幹得漂亮」，「每個人都有自己的道德底線」，「一次性筷子不是斷的就是有刺還有生黴的，六雙能不能湊出一對正常的來都要打個問號」。也有網民認為多拿個一兩雙沒啥事，「拿六雙確實有點多」，「貪小便宜」。

另有網民注意到，涉事女大生短視頻帳號櫥窗上架兩款商品，其中一款肥皂標稱「筷子女王專屬」，並使用女生此前發筷子肖像，質疑她藉此事件出名後開始帶貨，「出名了，接下來就該直播帶貨了，一切都是套路和劇本」。當事女生對此尚未回應。