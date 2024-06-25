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誰有理？上海高齡殘疾母子控酒店不讓住 反被指「在餐廳吵鬧又小便」

中國新聞組／上海25日電
2024年6月中旬，69歲的周先生（右）在安亭醫院搶救室照顧96歲老母親。（取材自新民周刊）
2024年6月中旬，69歲的周先生（右）在安亭醫院搶救室照顧96歲老母親。（取材自新民周刊）

在酒店養老合適嗎？上海一對母子近日與下榻的酒店發生糾紛，69歲的周先生指控，母親在嘉定區安亭鎮的R酒店衛生間跌倒後，送醫搶救至今，酒店方竟在這時候要求他們搬出酒店。但酒店方則指控，周先生96歲的母親時常在餐廳大呼小叫，影響到其他客人。

新民周刊報導，根據周先生投訴，他與母親去年12月起入住R酒店，每月租金1萬元人民幣（約1377美元）。今年5月中旬，母親因跌倒送到安亭醫院治療，R酒店卻要他們搬出去，理由是他母親在餐廳吃飯時會大喊大叫，影響其他客人用餐。

周先生稱，母親是因為R酒店常不開空調，所以提出要求，只是嗓門大了點。他還指控，酒店要求母親只能在房間裡用餐，限制母親的自由。

周先生說，他自己2007年因受傷無法工作而提前退休，母親2017年摔跤後雙目失明，兩人算是「高齡殘疾」，卻被安亭鎮的酒店集體「拉黑」；他前後找了六家酒店，但對方一聽到他的名字就拒絕，目前只能住在江蘇省昆山市的酒店。

報導指，周先生從事文化工作、是1980年上映電影「廬山戀」主題曲「啊，故鄉」的作詞者，退休後除了有退休金，還有不少積蓄。母子倆覺得住酒店比蝸居在40平方米的老公房裡舒服，2013年起開始在酒店養老的生活，但前後已與浙江嘉興一家酒店式公寓，以及上海多家酒店發生糾紛。

周先生在靜安區的老公房，因為設備年久失修又沒有電梯，因此母子倆不願居住。（取材自...
周先生在靜安區的老公房，因為設備年久失修又沒有電梯，因此母子倆不願居住。（取材自新民周刊）

R酒店表示，周老太太雙目失明且老年痴呆，有時會長時間待在餐廳，他們只是善意提醒對方離開。

同樣接待過周先生母子的普陀區M酒店表示，當時94歲的周老太太會在餐廳、樓梯等公共區域小便。周先生則指，M酒店收他們比較貴的錢，卻提供不符合約的餐點，還弄丟母親的假牙；兩人搬離酒店時，M酒店員工也沒幫忙攙扶或拿行李，害母親跌倒。

為何堅持在酒店養老？周先生說，酒店提供餐食和洗衣服務，讓他省了很多瑣事；而母親清醒的時候說過不願一個人去住養老院或護理院，他也不適合陪同居住。

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