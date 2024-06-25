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青島小區「豆腐渣工程」汙水管根本沒連通 下大雨屎尿溢滿街

中國新聞組／北京25日電
劉家村的化糞池和排汙管道沒有連通，汙水井內乾乾淨淨，只有少量的存水。（取材自央視財經）
劉家村的化糞池和排汙管道沒有連通，汙水井內乾乾淨淨，只有少量的存水。（取材自央視財經）

曾被列為「示範村」的山東青島一處社區居民近日指控，村子裡的生活汙水治理工程只是一個「樣子貨」，化糞池和排汙管道根本就沒有連通，村民平均每兩個月，就要自費找吸糞車來清理汙水；而且只要遇到下大雨，家家戶戶化糞池內的汙水就會外溢到街巷上，整個社區彌漫著汙穢髒臭。爆料曝光後，相關政府單位已介入調查究責。

據央視財經報導，位於青島市城陽區上馬街道劉家社區，2019年起進行包括鋪設汙水管網的美麗鄉村示範村建設項目，內容包括雨水工程、汙水工程、給水工程等，工程得標金額為631.92萬元人民幣（約87萬美元），全由當地財政出資。

但村民們表示，按照「劉家社區美麗鄉村規畫汙水竣工圖」，主管道的有些位置在施工時，根本連路面都沒開挖，「管道也沒挖，管子也沒下，什麽都沒動」；所謂好幾輪次的汙水處理系統修建，其實是「樣子貨」、「豆腐渣」工程。

村民們還舉出多項偷工減料工程，例如住戶糞池接入檢查井的井蓋，本應用鑄鐵材質，但實際用的卻是塑料，一踩到就會碎開；還有水泥路面厚度只有2公分，用手就可以摳掉。而一項2013年進行的廁所改造補助計畫，許多村民根本沒領過補助金，村委會卻有多張村民收取每戶700元人民幣津貼的收款單，上面的簽名和手印疑似造假。

下水道井蓋是塑料材質，用手一掰便碎。（取材自央視財經）
下水道井蓋是塑料材質，用手一掰便碎。（取材自央視財經）

報導稱，上馬街道2022年共投資了9000萬元人民幣（約1239.3萬美元），要將包括劉家社區在內的七個社區打造成為美麗田園示範村。

對此，青島城陽發布表示，城陽區已成立由區紀委監委、區農業農村局、區住房城市建設管理局、上馬街道辦事處等部門和街道組成的聯合調查組，進行深入調查，調查結果依法依規從嚴處理。

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