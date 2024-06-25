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直播間賣30元人民幣「名牌」面霜 產自廣西養豬場

中國新聞組／上海25日電
涉案人員被查獲的化妝品製假窩點，就位於養豬場。（取材自潮新聞）
涉案人員被查獲的化妝品製假窩點，就位於養豬場。（取材自潮新聞）

「正品積壓」、「SK-II面霜只要29塊9」這些在直播間裡，以白菜價出售的大牌化妝品，外觀與專櫃商品無異，但塗抹之後卻造成過敏；檢警詢線查出仿冒化妝品產業鏈，更嚇人的是，化妝品竟產自養豬場，衛生條件堪憂。

潮新聞報導，溫州市一名劉姓消費者，在某電商平台的「富婆XX」直播間，以29.9元人民幣（約4.1美元）的低價，購買了一瓶「SK-II」面霜，但使用後皮膚出現過敏現象，於是向市場監管局舉報。

檢警調查後發現，該直播間販賣的「SK-II」、「蘭蔻」和「香奈兒」等30多個貌似名牌的化妝保養品，其實都是假貨，開價只要幾十元人民幣，購買連結非常隱蔽，也沒有掛上品牌的圖案或文字宣傳，只寫著「直播抽獎專拍」、「直播帶你選美妝」等字樣，要買家進入直播間才能下單。如果有人質疑名牌為何可以賣這麼廉價，直播主就會稱這些是「正品積壓貨」、「清倉貨」。

涉事直播現場，現場放滿各式化妝品。（取材自潮新聞）
涉事直播現場，現場放滿各式化妝品。（取材自潮新聞）

根據調查，這些直播間一天直播六至八小時，每日成交量可達一、兩百單。且為了分散退貨量，該犯罪集團還分別開了六個直播間，一年內賣出假冒化妝品2.9萬件，總計賺取76萬元人民幣（約10.5萬美元）不法獲利。

影音來源：九派新聞

更誇張的是，檢警發現，這些製作假名牌化妝保養品的工廠，竟是設在廣西桂林山裡的一座養豬場裡，且製作原料品質「非常低劣」，檢察官說，「有的化學成分超標，使用後極有可能導致過敏、爛臉，有的甚至含有違禁成分，威脅健康」。

直播間所販賣的「面膜」，其實是化學原料加上增稠劑混合攪拌而成的透明液體，再灌裝成面膜，套上偽造的名牌外包裝，且在製作時沒有任何衛生防護措施。

涉案的四名被告被法院判刑監禁三年，緩刑三年半，各處罰金7萬至39萬元人民幣（約1萬至5.4萬美元）。

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