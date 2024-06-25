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楊冪論文公開 網：一股子AI味 達不到發學術期刊標準

記者賴錦宏／綜合報導
電視劇「哈爾濱一九四四」，由楊冪（右）領銜主演。(取材自微博)
電視劇「哈爾濱一九四四」，由楊冪（右）領銜主演。(取材自微博)

不少學生和學者都以在學術期刊發表論文作為目標。近日，一篇署名「楊冪」的論文引發熱議，多次衝上熱搜。論文全文公開後，網友發現楊冪的論文查重率過低、只有0.9%，AI率高達36%，「怎麼一股子AI味」，質疑「根本達不到發刊標準」。

來源：YouTube

楊冪的論文題目是「淺談影視劇中演員創作習慣—以電視劇『哈爾濱一九四四』為例」。

「哈爾濱一九四四」是今年4月中國播出的近代革命題材電視劇，由楊冪領銜主演。上述署名「楊冪」的文章刊登在中國國家廣電總局主管、中國廣播電視社會組織聯合會主辦的學術期刊「中國廣播電視學刊」（CSSCI擴展版、北大中文核心）2024年第6期「交流之窗」欄目，該文同時收錄在中國廣播電視社會組織聯合會官網「學術交流」一欄。目前CNKI（中國知網）還沒上傳相關文章的電子版。

澎湃新聞從中廣聯合會學術部方面獲悉，上述文章作者確實是知名影視女演員楊冪。另，「中國廣播電視學刊」編輯部相關工作人員表示，在該刊發表文章「不收取編輯費、版面費等任何費用」。

公開資料顯示，「中國廣播電視學刊」（月刊）創刊於1987年，由中國廣播電視學會主辦。中國廣播電視協會（簡稱中廣協會）是中國全國性的廣播電視行業組織，是由廣播電視機構和從業人員自願組成的專業性、非營利性的社會團體。

中國廣播電視協會前身是1986年10月15日在北京成立的中國廣播電視學會。2004年，經國家廣電總局和民政部批准，中國廣播電視學會正式更名為中國廣播電視協會。

有中國網友質疑，即使是很多在名校就讀的學生，要想在此成功發表論文，除了自身要具備極強的寫作能力和文學基礎，還需要付出大量的時間去準備相關課題，查找文本數據，甚至還需借助導師的專業指點，正所謂「術業有專攻」，只從大學表演系畢業的楊冪，如何在繁忙的行程中完成這麼多複雜的工序呢？

還有網友說，一篇合格的論文，查重率不能太高也不能太低，太高就是抄襲，太低印證根本沒有含金量。

也有網友表示，「不論在任何時代，保持精進，持續提升自己的知識青年都是好樣的。支持楊冪」。

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