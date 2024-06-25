2周內第2起外國人遇襲… 蘇州男持刀砍傷日籍母子

日本NHK報導，蘇州一對日本母子24日遭人砍傷。（取材自微博）

根據日本 NHK於24日引述來自日本駐中國上海總領事館的消息及微博 上訊息，24日下午，蘇州有一對日本母子在等日本學校校車時，遭一名中國男子砍傷。日本母子沒有生命危險，目前行凶男子已被警方拘留，砍人動機及是否針對日本人而來，尚待調查。

這是繼本月10日，四名美國大學教師在中國吉林省吉林市的北山公園遭人持刀刺傷後，近兩周發生的第二起外國人在中國遇襲事件。

有日本人在微博上發文稱，當時校車上的一名中國女子為阻止男子上車也被刺，有生命危險。事發地點位於蘇州市區，這裡居住著許多日本人和其他外國人。

這對日本母子當時正在公車站等待放學的校車，受傷的日本小孩為學齡前兒童，應是和媽媽在等哥哥或姊姊放學。事發後日本母子被送往醫院接受治療，無生命危險。不過一名試圖阻止兇嫌上車的中國女子傷勢嚴重，目前仍在醫院搶救中。這名中國女子是校車的隨車人員。蘇州日僑學校因應這起事件，已決定25日先行停課。

本月稍早時，在中國進行交流的四名美國愛荷華州康乃爾學院大學講師，於吉林一座公園裡遭人持刀刺傷，滿身鮮血倒臥在地，其中一人是愛荷華州眾議員 薩布納（Adam Zabner）的胞兄。

針對此事，中國外交部發言人林劍在本月11日例行記者會上回答媒體提問時表示，警方初步判斷此案系偶發事件。林劍當時並稱，中國是世界上公認的最安全的國家之一。中方一直並將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。有關偶發事件不會對中美人文交流正常開展造成影響。

但不少中國網友當時將這起事件，與發生於1900年晚清時期的義和團事件做對比。