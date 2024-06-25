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南方多省水災 杭州洪水 警民徒手挖沙救71歲老人

中國新聞組／北京25日電
在眾人努力下，七旬老人被成功救出。(取材自建德公安)
在眾人努力下，七旬老人被成功救出。(取材自建德公安)

暴雨侵襲中國南方，造成廣東、廣西、福建、安徽多省數十萬人受災。杭州民警在洪水中徒手挖老人，與大水搶時間。但也有來不及救援的安徽民眾在土石間找到親人冰冷的遺體。也有準備重建的廣東民眾，在泥巴中挖出保險櫃，一點一滴也要把錢湊起來。

中新網報導，位於浙江杭州建德的國網新源新安江水力發電廠24日開5孔洩洪。當日，建德再次發布暴雨紅色預警信號。

杭州建德市公安局三都派出所接到報警稱，三都鎮綠源村出現洪水險情。民警趕到發現71歲的村民老劉在洪水中跌倒，下半身被泥沙掩埋，他的身後還不停有碎石和洪水沖下來。

民警原想用鐵鏟、鋤頭把老人挖出來，但在湍急的水流下，不斷有泥沙沖落，排水的速度跟不上水位上漲的速度，老劉反而被越埋越深。救援人員怕工具傷到他，馬上決定用手挖沙石。

後來參與救援的村民越來越多，掃把、臉盆、門板、棉被都用上了，老人終於被拉出來。

現代快報報導，安徽歙縣60歲的江兆浜就沒有這麼幸運，江兆浜回憶20日下午5時，還在回家路上的他給83歲母親打電話，叮囑獨自一人住在老房子裡的母親不要出門，趕緊到二樓去避難。

但在20日下午，江兆浜的母親所住的房子被大水沖垮，趕到村裡的他找了二、三十遍，一度經過母親的遺體但還是沒看到，最終在救援隊的幫助下才找到母親的遺體。

九派新聞報導，經過洪災的侵襲，廣東梅州平遠縣差干鎮湍溪村一酒廠被沖毀。大酒窖裡數百噸酒、設施設備、廠房、生活用品、家具電器等幾盡全毀。

老闆如今身無分文，為了重建酒廠，妻子在淤泥中找出保險櫃，翻出裡面的金銀首飾進行典賣，賣出一萬多元，他決定賣掉身邊僅剩的車輛。

梅州16日來多地普降大雨、暴雨，多地出現房屋倒塌、道路坍塌、山體滑坡。目前災後重建工作仍在緊張進行。

兩家的房屋被洪水撞穿出現大洞。(取材自現代快報)
兩家的房屋被洪水撞穿出現大洞。(取材自現代快報)

洪水 暴雨 保險

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