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長沙暴雨 1小時下54個西湖 地鐵站積水及胸 網：都要划船了

中國新聞組／北京25日電
6月24日，暴雨致長沙城區多處積水。當日，湖南長沙遭遇強降雨，全市防汛應急響應提升至三級。（中新社）
6月24日，暴雨致長沙城區多處積水。當日，湖南長沙遭遇強降雨，全市防汛應急響應提升至三級。（中新社）

湖南長沙24日遭遇強降水天氣，上午9至10時1小時間雨量破6月紀錄，「下了54個西湖」。導致長沙部分道路積水嚴重，還有地鐵站傳出淹水消息，有區域甚至水淹及胸。網民哀號「整個長沙都要划船了」、「長沙的雨像瀑布一樣」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，24日上午，猛烈暴雨讓長沙氣象台升級暴雨預警信號為紅色。當日長沙9時至10時雨量65.1毫米，打破當地6月單小時降雨量紀錄。若根據長沙市總面積11819平方公里計算，單小時總降水量達7.68億立方米，約為54個西湖。10時30分起，長沙全市防汛應急響應提升至Ⅲ級。

受強降雨影響，24日上午，長沙城市內河、瀏陽河支流圭塘河發生有紀錄以來最高水位洪水，達39.78米，漲幅4.59米。

降雨導致長沙城區多處積水，公共交通受到影響。據長沙交警提醒，24日上午長沙至少15個路段存在積水。此外，降雨導致長沙地鐵2、3號線一度停止運行，直至24日17時30分恢復運營；長沙南站部分列車晚點，長沙部分小區也出現地下車庫積水和電梯進水。

長沙圭塘河沿線水澇嚴重，勞動路樹木嶺附近的臨水店鋪，不少房屋被水淹至半層樓高。長沙萬家麗路喜盈門商場、勞動路高架橋涵洞下，大量汽車被水淹至車頂。長沙火車站前坪，積水似一片汪洋，大量汽車在水中涉水行進。火車站附近地鐵口的水從地面灌入，地下通道內，水位接近成人膝蓋高度。

長沙居民拍攝的視頻顯示，優家集市洪水直接灌入露天電梯，淹沒底層商業區。整個溪悅薈商業街緊鄰圭塘河而建，地勢較低，該商業街有店鋪半層樓被淹。

長沙火車站地下通道淹水及膝。(取材自澎湃新聞)
長沙火車站地下通道淹水及膝。(取材自澎湃新聞)

溪悅薈商業街區一家餐館的店員說，整個餐廳一樓都被淹了。為了避險，他們只好冒險涉水撤離。一位被嬌小的女工作人員說：「我是從齊脖子深的水裡走出來的。」另一位身高1.7米的女工作人員則稱，「水到我胸前」。

由於暴雨和市區多處淹水，岳麓山風景名勝區、湖南省植物園等當地景區，24日也相繼宣布暫時關閉。

據中國天氣網消息，猛烈的強降雨天氣將至少持續到月底。中央氣象台預報，未來十天，長江中下游等地還將有四輪強降雨幾乎「無縫銜接」，江淮、江南北部等地降水量將較常年同期顯著偏多。

6月24日，交警協助被困三輪車駕駛員。當日，湖南長沙遭遇強降雨，全市防汛應急響應...
6月24日，交警協助被困三輪車駕駛員。當日，湖南長沙遭遇強降雨，全市防汛應急響應提升至三級。 (中新社)

地鐵站 暴雨 洪水

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