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哪個環節出錯了？假酒鑑定為真 茅台打假遭打臉

中國新聞組／北京24日電
茅台酒跌價引發市場「蝴蝶效應」，圖為去年9月貴州國際酒類博覽會現場。（取材自新京報）
茅台酒跌價引發市場「蝴蝶效應」，圖為去年9月貴州國際酒類博覽會現場。（取材自新京報）

貴州茅台酒是高價消費品，近日卻出現假茅台鑑定為真的大烏龍，貴州茅台稱是鑑定員操作不細緻不嚴謹；市場人士認為，鑑定混亂恐讓價格跌跌不休的茅台酒雪上加霜。此外，飛天茅台最新市場價又跌至2250元（人民幣，下同，約310美元）／瓶新低。茅台酒跌價也引發市場的「蝴蝶效應」，包括拍賣市場流拍率上升、收藏者觀望情緒濃厚、典當金額下降以及黃牛暫停收貨等。

河南廣播電視台都市報導，由記者在網路上購買自行拼湊出一瓶帶有完整包裝及標籤的兔年茅台假酒，結果被武漢的茅台公司「打假辦」工作人員鑑定為真，事件掀起熱議，有網友狂酸「茅台酒最大的防偽就是不防偽」。

貴州茅台集團官網發布訊息指，經內部調查，蔡姓、陳姓鑑定員存在操作不細緻、不嚴謹的問題，反映出公司在產品鑑定流程管理上存在薄弱環節；公司將持續提升產品鑑定專業能力，並加強產品鑑定管理體系建設。

南方日報報導，貴州茅台身為中國白酒龍頭，是市場上炒作的高端消費品，今年循例推出龍年生肖酒立即引發瘋搶，「龍茅」在年初上市10天，市場的價格巔峰曾達到8000元（約1102美元），之後跌至4000元（約551美元）以下，但在現實生活中，仍是一「茅」難求。

但隨著中國社會消費降級，貴州茅台酒批發價和售價持續下滑，近日茅台批發價斷崖式下跌至2200元，許多炒賣茅台的黃牛扛不住退場，還有回收商直言虧到快倒閉。

另據經濟觀察報報導，飛天茅台的市場價又跌了10元，最新市場價格為2250元/瓶，飛天茅台在年初創下價格高點2700元/瓶之後，一直處於震蕩狀態，自4月開始下跌，並在最近一個月加速下跌，這是飛天茅台近3年持續時間最長的下跌。

茅台酒價格下跌，引發了市場的「蝴蝶效應」，拍賣市場流拍率上升，老酒的價格也在下降，收藏者觀望情緒濃厚，典當金額下降，黃牛暫停收貨。

把貴州茅台作為10大重倉股的前海開源基金經理楊德龍說，近期飛天茅台的價格出現大幅下跌，與消費需求不足和對未來收入預期的不確定性有關。6月，貴州茅台的市值蒸發超過千億元。截至6月21日收盤，貴州茅台的股價跌破1500元/股，創下2023年以來的最低點。

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