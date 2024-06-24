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粵童偷糖撒謊被揭穿 母鬧店2小時 老闆下跪道歉求饒

中國新聞組／北京24日電
一名男童拿了櫃檯上的糖果，並表示「是店員給的」，遭店員否認（左圖）後，男童母親情緒大變與店員爆發爭執，老闆為息事寧人，無奈下跪道歉求饒（右圖）。（取材自微博「農民頻道」）
一名男童拿了櫃檯上的糖果，並表示「是店員給的」，遭店員否認（左圖）後，男童母親情緒大變與店員爆發爭執，老闆為息事寧人，無奈下跪道歉求饒（右圖）。（取材自微博「農民頻道」）

廣東東莞一名母親帶著小孩前往當地一間超市購物，結帳時小孩趁機拿了櫃檯上的糖果，並向母親表示「是店員給的」，不料此番話遭結帳店員否認後，該名母親情緒大變與店員發生爭執，在店家大鬧2小時，最後老闆無奈之下，只好下跪道歉，希望能趕緊結束這場鬧劇。

綜合陸媒報導，這起事件發生於本月18日晚間9點多，當天這位母親帶著3歲的兒子到超市採購，在排隊結帳之際，男童趁店員不注意伸手拿了櫃檯上的糖果，並對母親表示「是店員給的」。輪到男童媽媽結帳時，店員發現男孩手上的糖果，表示該商品尚未掃碼，並將其討要過來一併計價。

男童母親聽到後反駁「孩子說糖果是你給的」，然而店員表示自己「沒有給」，起初該名母親還情緒平穩回應店員「我也沒有要啊！」不料後續直接臉色大變，與店員爆發爭執，看到店員不斷強調「我沒有給」後，怒罵店員「我兒子說是你給他的，那你現在是什麼意思」。

而後老闆聞訊趕來解圍，直言糖果只有人民幣1毛錢（人民幣0.01元），沒有必要因此發生爭執，並表示可以將糖果送給小朋友。豈料該名母親不肯罷休，仍緊抓店員怒罵其說謊，在店內大肆謾罵2小時之久，嚴重影響店內生意。最後老闆被逼無奈，只好向該名母親下跪道歉，請求他們離開店裡。

後續老闆調閱監視器釐清原委，並上傳到網路上，證實糖果確實是男童自己偷拿，並非是店員說謊。而網友看到影片後紛紛表示，「奇怪，調一下監控就可以的事情，為什麼要吵兩個小時」、「因為她不想承認那個糖是她小孩偷的」、「看了完整視頻，人家超市的人也沒有要跟她吵。是她自己抱著小孩罵了2小時」、「這事警察來了都頭疼」、「這個店家也是崩潰了，女的是惱羞成怒吧」。

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