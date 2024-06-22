無視勸阻硬要游水庫 浙退休師叫囂「亮出身分嚇死你」

杜寶印堅持要進水庫游泳。(視頻截圖)

有網民近日發視頻稱，杭州富陽區東塢山村巡查隊在飲用水備用水庫發現一男子在水庫游泳，勸阻時對方叫囂「我要亮出我的身分嚇死你」、「農業農村廳的邵處長是我的朋友」，還嗆「我哪個水庫都游過的」。視頻引發輿論撻伐後，有網民扒出男子是浙江大學退休 副教授杜寶印。該校表示，杜寶印已對不當言行深刻反思並道歉，未來也將加強對離退教師的教育管理。

半島網報導，6月21日，一則視頻在網絡上引發熱議。畫面中，一名5、60歲的男子光著膀子，在水庫邊與村巡防隊發生爭執，起因是男子在飲用水備用水庫游泳，被巡防隊提醒此處禁止游泳，然而，該男子卻傲慢的口出狂言，聲稱要亮出自己的身分嚇死人。

據了解，該男子自稱是一名教授，被村巡防隊發現並提醒不能在此游泳，然而，該男子卻對巡防隊的提醒置之不理，甚至與巡防隊員發生爭執。男子態度囂張，聲稱要亮出自己的身分來嚇唬對方，當巡防隊員問其身分時，男子竟然自曝與省農業農村廳的邵處長是朋友，試圖以此身分來壓人一頭。

有網友調侃「你以為你是誰？亮個身分就能嚇退巡防隊？」、「村巡防隊真是太難了，既要保護水庫環境，還要面對這種大人物」，還有網友點名「邵處長出來走兩步」。