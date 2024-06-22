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細思極恐...4初中生砸車 家長不肯賠 立案後車竟被燒了

中國新聞組／北京22日電
杜女士的車在報警立案兩天後被燒成骨架。（視頻截圖）
杜女士的車在報警立案兩天後被燒成骨架。（視頻截圖）

河北廊坊車主杜女士昨在社交平台上發文稱，自己的轎車被四名初中生砸壞，但對方家長不願意賠償，沒想到她報警立案後的第二天，她的車竟被燒成骨架，消防隊初步認為是人為縱火。杜女士懷疑是四名初中生所為，正等待警方查明真相。此事衝上熱搜並引發眾怒，稱情節讓人細思極恐，微博閱讀量破億，網民們要求若查出來是未成年犯罪，警方仍應嚴懲。

綜合大象新聞、快科技報導，據車主杜女士稱，6月15日，自己的車被別人告知被人砸壞了，包括擋風玻璃等都有大面積的碎裂，她的老公現場抓到三個小孩（當時三個在車內抽菸，一個逃走），四名孩子的家長想私了，但是給出的賠償費太低，杜女士無法接受，於是決定報警。 

杜女士說，她當天就去報的警，15日立案，下一步就該走程序，沒想到17日，自己的車就莫名其妙起火，被燒的只剩下車架子了；據救援消防稱，車肯定是被人故意燒壞的。雖然心裡懷疑，但現在沒有證據證明車到底是被誰所燒，目前杜女士就是希望查明事真相。

杜女士的車被砸。（視頻截圖）
杜女士的車被砸。（視頻截圖）

此事引發廣大網民熱議，並衝上微博熱搜，截至6月22日中午，相關話題閱讀量已破億。不少網民猜測燒車是四名初中生所為，「這是在滅證吧」，「情節聽來毛骨悚然，細思極恐」，並建議杜女士「直接跟保險公司說這車是自燃，保險公司不出2天之內能把兇手查出來」。

網民並怒批如果砸車、燒車都是這四名初中生所為，「無法無天了，孩子不認，家長也拒不賠償」，「燒車更嚴重了，縱火是刑事案件」，「監護人負刑事責任」，「不能再讓未成年犯罪者拿法律當擋箭牌，這一定要嚴懲」。

保險 微博 縱火

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