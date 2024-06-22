網驚呆 初三生把女同學用「真名」寫進黃色小說 結果...

陝西新城法院司法建議書。（取材自大江網）

陝西省西安市一名初中女生以女同學真實姓名發布黃色小說，導致女同學被診斷為情緒障礙，學業和生活都嚴重受創，女同學的母親告上法院，法官判初中女生的監護人應在班級內書面道歉並賠償13000餘元人民幣，但對方家長堅不履行。最後法官協調下將道歉方式改為僅書面道歉，對方才願履行。這項強制執行讓網友炸鍋，怒諷「拒不執行就能減刑？人才啊」。

據南國都市報報導，西安市中級人民法院近日發布一件西安市新城區法院執行完畢一起涉未成年人名譽權糾紛案件。

該案中，小花與小美（均為化名）為西安市某中學同班同學。2022年9月，小美在個人QQ主頁、QQ群中發布了以小花真實姓名為角色的，含有淫穢內容的小說，該小說在全班同學間廣泛傳播，給小花的心理造成了極大的傷害，也嚴重影響了小花的正常生活和學習，後小花被診斷為情緒障礙。

小花的母親將小美告上法庭，法院判決被告小美的監護人在班級內向小花書面賠禮道歉，並賠償小花醫療費 及精神撫慰金共計13000餘元人民幣。判決生效後，小美的父母未主動履行生效法律文書確定的義務，小花的母親申請了強制執行。執行法官多次聯繫小美的父母，小美的父母均以工作繁忙避而不見，直到執行法官多次等候至晚上，終於見到被執行人。

小美的父母雖然承認自己作為監護人疏於對孩子的管教，但卻沒有認識到孩子的錯誤行為，反而覺得自己的孩子也是網路小說的受害者，拒不配合法院的工作。執行法官告知小美的父母不履行判決的法律後果，並向被執行人送達了「預罰款通知書」，迫於壓力，被執行人終於同意履行。

不過，被執行人認為，臨近中考，考慮到小花、小美均為初三學生，馬上面臨升學考試 ，如被執行人在全班學生面前道歉，將會使兩方未成年人心理均產生較大波動，甚至影響考試正常進行。經過溝通，申請執行人同意將「在班級內書面賠禮道歉」變更為「書面賠禮道歉」。在執行法官的見證下，被執行人向申請執行人書寫了「道歉信」並履行了金錢賠償義務。

針對校園霸凌問題，新城區法院並向兩名未成年人所在學校發出司法建議，建議學校從源頭上防止校園霸凌事件的發生。一是加強學生思想道德教育；二是加強法治宣傳教育；三是加強校園欺淩專項整治工作；四是加強平台搭建，形成多元工作合力。

對於這項「強制執行」，網民們紛紛嘲諷：「這哪裡強制執行了？」「搞笑，這調解調的還更輕了」「魔法霸凌」，「人才啊！」，「判決之後還能改變判決內容」，「拒不執行就能減刑？」。