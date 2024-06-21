打顧客、潑咖啡粉 上海網紅店Manner店員被催單暴走

店員朝顧客潑咖啡粉。(取材自新聞晨報)

兩段有關網紅咖啡 店的視頻登上熱搜，事發在上海，都因顧客不耐久候，兩家門店店員分別出拳打顧客、將咖啡粉潑灑在顧客頭上。兩名店員事後分別道歉或被開除，仍引來輿論對該品牌服務跟不上展店速度的質疑。有網友抱怨一杯咖啡要等半小時；有人則為員工抱屈「8小時要做500杯咖啡，服務態度會好嗎？」

來源：YouTube

新民晚報報導，兩段視頻兩起事件分別發生在Manner Coffee梅花路店和威海路716店，均在6月17日。

男店員因催單與女顧客起衝突。(取材自封面新聞)

據流出的Manner Coffee梅花路店監控畫面，17日上午8時26分，一名男性服務員正製作手沖咖啡。一名女性顧客因等餐時間覺得男店員服務態度不好，詢問他的姓名並掏出手機拍攝。男店員或被「激怒」奪下顧客手機大吼：「我跟你說了要等十分鐘，你不等，你給我滾。」爭吵一分鐘後，男店員與女性顧客推搡，甚至出拳揮向女顧客，部分咖啡杯灑落在地上。

上海有關部門稱，起因是催單糾紛，雙方都有推搡，都沒有受傷。經警方調解處理，店員已向該顧客道歉。

另一起在Manner Coffee威海路716店。店內監控畫面顯示，17日上午10時27分，一名戴著墨鏡的女顧客在餐台外等待取咖啡，一名店員突拿起咖啡杯將杯中的咖啡粉灑向這名女顧客，女顧客被潑了一臉咖啡粉。該店員情緒失控，不斷大喊「你投訴呀」、「我說要給你退單了，等不及你就要投訴啊，退單啊」。目前，該涉事門店正常營業。一名總部工作人員表示，已將這名涉事人員開除。

另據21世紀經濟報導消息，事後，微博 話題#manner#20日沖上熱搜榜第二。不少網友表示，manner咖啡的店員服務態度並不好。也有網友認為，希望世界上多些理解。

在大眾點評該門店的評價中，早前已有消費者反映了取餐效率的問題，表示為一杯咖啡要等上半個小時。

「一般是營業額不高的門店會減少人員配置，但一個人要完成補充物料、打掃衛生、點單、做咖啡、打包等一系列工作還是強度很大的。」某業內人士表示。此前公開報導顯示，一家Manner門店每日平均能賣出500多杯咖啡，經營狀況良好的門店甚至能賣到700杯。

據多位在社交媒體上發帖的Manner咖啡師講述，「遲到、事假都會扣全勤獎1000元(人民幣，約137.7美元)」、「8小時內個人出品500杯咖啡」、「很多老員工都是把自己比喻成牛馬」、「實習期一至兩個月，到手4000元」。