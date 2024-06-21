我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

梁靜茹演唱賣「柱子票」 法院判：階梯式比率退款 最高7成

中國新聞組／北京21日電
消費者投訴「柱子票」。(取材自澎湃新聞)
消費者投訴「柱子票」。(取材自澎湃新聞)

消費者倪某等九名粉絲因購買到梁靜茹上海演唱會「柱子票」，觀看演出時面對偶像「只聞其聲而不見其人」，體驗感大打折扣，又不滿演藝公司給出的調解方案，於是起訴主辦方上海魔方泛文化演藝有限公司至上海閔行區人民法院。閔行區人民法院20日對本案進行一審公開宣判，令被告以階梯式退票比率按單張票價420元人民幣(約57.8美元)、650元、910元的標準退還原告票款，最高達原價七成。

來源：YouTube

央視新聞報導，原告訴稱，2023年4月，原告倪某等九人通過第三方銷售平台購買了梁靜茹上海演唱會的門票，票價分別為699元、999元、1299元等。2023年5月20日、5月21日演唱會開場，原告等人入場後，發現其門票位置的視線受舞台承重柱不同程度遮擋，嚴重影響觀看體驗。演唱會結束後，原告等人不接受相關調解方案，故向法院提起了訴訟。

原告認為，被告未提前告知其售賣的座位存在視線被遮擋的嚴重瑕疵，對消費者存在欺詐行為，不僅應向原告返還票款，還應進行懲罰性賠償，承擔「退一賠三」的責任。

被告辯稱，不同意原告的全部訴訟請求。首先，原先的舞台設計並無承重柱，為提升演出效果及安全考慮，臨時增加了舞台角柱作為承重，屬於常規舞台設計。其次，原告證據不能證明其視線被遮擋。再次，本案原告既未現場提出異議，也未中途退場。綜上，被告不存在欺詐的故意和欺詐行為，最多也是過失。

閔行區人民法院審理認為，1.被告售賣「柱子票」的行為尚未構成欺詐。從客觀情況看，被告並未在任何宣傳資料中作出觀看無遮擋的承諾，沒有故意告知虛假情況。舞台搭建完成後，被告已經可以預見到有部分觀眾會受到承重柱的遮擋，但上海站為巡演的第一站，被告存在疏忽大意的過失更符合客觀實際。

2.被告的行為屬於瑕疵履行，構成違約。原告購買了門票，雙方建立服務合同關係，被告應全面履行義務。原告的觀看視線受到承重柱的明顯遮擋，已經超出一般心理預期。被告既沒有提前主動告知原告其座位視線被遮擋，沒能在現場主動為原告調換座位，消除不利影響。

3.被告應承擔減價退賠的違約責任。體驗感不盡如人意不足以認定被告構成根本違約，加之原告並未提前退場，故原告要求被告全額退款的請求，法院難以支持。但原告有權要求減少價款，被告應當退還部分票款。

關於退款比率，法院認為，據一般消費者心理，購買內場票的觀眾對於演唱會中近距離接觸並與偶像互動等的期待值相對更高，因而對履行瑕疵的容忍義務也就更低。因此，在退款比率上，也應結合票價，採用階梯式的退票比率。

梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師中國。(取材自臉書)
梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師中國。(取材自臉書)

梁靜茹

上一則

湖南衡陽中學生被同學刺傷、醫療費沉重 父跳江失蹤 當局調查

下一則

小米副董林斌減持套現人民幣1.6億 被指失信 集團澄清：做公益

延伸閱讀

世界人工智能大會7月上海登場 將展出45款智慧機器人

世界人工智能大會7月上海登場 將展出45款智慧機器人
三天走四次紅毯 張榕容驚艷上海

三天走四次紅毯 張榕容驚艷上海
上海男地鐵砍傷3人被捕 網：刀怎過安檢?

上海男地鐵砍傷3人被捕 網：刀怎過安檢?
IMF加強亞太工作 設上海區域中心

IMF加強亞太工作 設上海區域中心

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋