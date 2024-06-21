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「要把中國人像豬一樣殺光」蒙古歌手遭舉報 中國當局出手了

中國新聞組／北京21日電
BIG GEE在歌曲「Hujaa」視頻中稱要把中國人像豬一樣殺光，像豬一樣統治。（取材自微博）
BIG GEE在歌曲「Hujaa」視頻中稱要把中國人像豬一樣殺光，像豬一樣統治。（取材自微博）

中國知名大V博主近日發文指接獲網民爆料稱，蒙古國的歌手BIG GEE於6月22日要在中國的內蒙古開演唱會，但這位歌手不僅曾在YouTube 發過帶有貶抑中國意味的專輯「hujaa」，還曾拍視頻稱「要把中國人像豬一樣殺光」，由蒙古國統治中國，如此指極端反華的歌手不應獲准在華演出。此文引發大批網民呼籲當局應監管這類演出，據悉目前這場演唱會已取消。

據中國超百萬粉絲的知名大V博主「烏鴉校尉」於6月19日發文稱，接獲漁民爆料指出，蒙古國的極端反華說唱歌手BIG GEE要在中國開演唱會，演出時間定為2024年6月22日下午16:00，演出地點呼和浩特塞罕區學苑東街萬正廣場 ID-X Club。

BIG GEE是蒙古說唱歌手，曾在 YouTube 發過專輯「hujaa」，文中稱，「Hujaa」通常帶有貶義，在蒙古語的意思是「中國人」或「劣質產品（來自中國）」，「Hujaa」是個音譯詞，來自漢語「回家」的發音。以前，烏蘭巴托有大量中國移民，當地人會對這些中國移民大喊「回家」（hujaa），以讓後者知道，他們在烏蘭巴托不受歡迎。

蒙古國說唱歌手BIG GEE在中國演唱會的宣傳海報。（取材自微博）
蒙古國說唱歌手BIG GEE在中國演唱會的宣傳海報。（取材自微博）

還有一種說法是，「Hujaa」這個詞源於漢語「夥計」，原意為朋友或兄弟，後來這個詞被蒙古國的反華分子用以代指中國人，並具有貶義。且在BIG GEE相關百科資料簡介中公然寫著，其有強烈的反華立場。

不僅如此，他還在歌曲「Hujaa」中他歌頌了蒙古的優越性以及未來對中國的統治。視頻片段顯示，他穿著血跡斑斑的圍裙，在肉類冷凍櫃中揮舞著斧頭，肉鉤上掛著羊的屍體，而歌詞大義包括：要把中國人像豬一樣殺光，像豬一樣統治，跪在蒙古人面前，再次占領中國，中國孩子像蟑螂。

文中稱，眾多網民看到上述相關內容後，已紛紛舉報投訴。希望此事能引起相關部門的重視並徹查，並質疑「這是出了大問題！基層文旅部門毫無作為」，「感覺現在各地文旅局為了招攬……已經完全沒底線了，瘋的很！攔都攔不住！」，「查幕後，誰組織的？入境就該逮捕」，「駐外使館連這種人幹嘛的都不知道，還發給簽證？」。

目前尚未有關於BIG GEE對此回應的報導。

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