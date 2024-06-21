我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

中國新聞組／北京21日電
饅頭示意圖。（取材自微博）
饅頭示意圖。（取材自微博）

在某機械公司食堂工作的張某，公司要求他每日替員工準備饅頭等麵食當早餐，但自己罹患糖尿病無法吃饅頭，又不想浪費食物，於是多次將饅頭帶回家給家人食用，卻因此被公司認定他盜竊饅頭還公告周知。張某一怒之下告上法院。一、二審法官都認定張某帶饅頭回家是「勤儉」而非盜竊，公司侵犯其個人名譽權，必須道歉並賠償精神損害撫慰金5000元人民幣。

據現代快報報導，2021年3月，張某入職某機械公司從事後勤工作，負責炒菜做飯等食堂工作。某機械公司共有員工300餘人，每日為員工提供早餐、午餐，其中早餐為每人兩個饅頭/包子，一份米粥。

2023年12月20日，該機械公司人事部門在公司公告欄處張貼通告寫著：「食堂職工張某多次盜竊公司饅頭，違反公司管理規定，現予以公開通報。」並指張某在2023年11月15日至12月15日期間發生了5次侵占、偷盜公司財物的行為。張某認為公司的通告侵犯了其名譽權，於是將公司訴至海安市人民法院，要求公司賠禮道歉並賠償精神損害損失費5000元人民幣。

庭審中，該機械公司稱，通過調取近一個月的監控發現，張某在上班時常空手而來，下班時則拎著塑料袋，袋中經常裝滿了包子饅頭等東西，且監控也拍到張某從食堂冰箱拿饅頭的畫面。張某從事食堂工作，監守自盜，違反了公司管理制度，通報行為符合公司規定。

張某則稱自己並無盜竊行為，因為患糖尿病不能食用包子饅頭一類的麵食，但公司每天早餐會發放饅頭，且有時一些同事會將吃不完的饅頭送給自己。這些饅頭若丟棄十分可惜，所以通常將饅頭放到食堂冰箱裡，待積攢到一定數量後帶回家給家人食用。

海安法院經審理認為，張某的解釋是普通勞動者勤儉質樸生活方式的體現，該公司在未對張某所攜帶物品進行充分調查核實、未提供其他證據證明張某存在盜竊公司財物行為的情況下，僅憑監控視頻就推斷認定張某侵占、偷盜公司財物有失公允，故該機械公司張貼不實通告的行為侵犯了張某的名譽權。

關於精神損害賠償金，因某機械公司在廠區公示欄張貼不實通告且張貼時間持續一周，具一定的傳播性和影響力，造成張某的社會評價不當降低，給其精神及工作生活帶來了困擾。因此，該機械公司在對張某消除影響、恢復名譽、賠禮道歉的同時，應給予張某一定的精神損害賠償。綜合考慮公司的侵權行及給張某造成的負面影響等，酌定賠償張某精神損害撫慰金5000元人民幣

該機械公司不服，向二審法院提起上訴。南通中院經審理維持了原判。

上一則

杭州賣海鮮50歲大叔火出圈 沒去過健身房卻有八塊腹肌

延伸閱讀

誤區 防治糖尿病併發症 只降糖就夠了—這兩項更關鍵！

誤區 防治糖尿病併發症 只降糖就夠了—這兩項更關鍵！
8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女

8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女
屋崙犯罪飆升 市長盛桃11月面臨罷免公投

屋崙犯罪飆升 市長盛桃11月面臨罷免公投
華人區又現隱藏攝像頭 警提醒注意

華人區又現隱藏攝像頭 警提醒注意

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋
與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺