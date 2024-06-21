把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

饅頭示意圖。（取材自微博）

在某機械公司食堂工作的張某，公司要求他每日替員工準備饅頭等麵食當早餐，但自己罹患糖尿病無法吃饅頭，又不想浪費食物，於是多次將饅頭帶回家給家人食用，卻因此被公司認定他盜竊饅頭還公告周知。張某一怒之下告上法院。一、二審法官都認定張某帶饅頭回家是「勤儉」而非盜竊，公司侵犯其個人名譽權，必須道歉並賠償精神損害撫慰金5000元人民幣。

據現代快報報導，2021年3月，張某入職某機械公司從事後勤工作，負責炒菜做飯等食堂工作。某機械公司共有員工300餘人，每日為員工提供早餐、午餐，其中早餐為每人兩個饅頭/包子，一份米粥。

2023年12月20日，該機械公司人事部門在公司公告欄處張貼通告寫著：「食堂職工張某多次盜竊公司饅頭，違反公司管理規定，現予以公開通報。」並指張某在2023年11月15日至12月15日期間發生了5次侵占、偷盜公司財物的行為。張某認為公司的通告侵犯了其名譽權，於是將公司訴至海安市人民法院，要求公司賠禮道歉並賠償精神損害損失費5000元人民幣。

庭審中，該機械公司稱，通過調取近一個月的監控發現，張某在上班時常空手而來，下班時則拎著塑料袋，袋中經常裝滿了包子饅頭等東西，且監控也拍到張某從食堂冰箱拿饅頭的畫面。張某從事食堂工作，監守自盜，違反了公司管理制度，通報行為符合公司規定。

張某則稱自己並無盜竊行為，因為患糖尿病不能食用包子饅頭一類的麵食，但公司每天早餐會發放饅頭，且有時一些同事會將吃不完的饅頭送給自己。這些饅頭若丟棄十分可惜，所以通常將饅頭放到食堂冰箱裡，待積攢到一定數量後帶回家給家人食用。

海安法院經審理認為，張某的解釋是普通勞動者勤儉質樸生活方式的體現，該公司在未對張某所攜帶物品進行充分調查核實、未提供其他證據證明張某存在盜竊公司財物行為的情況下，僅憑監控視頻就推斷認定張某侵占、偷盜公司財物有失公允，故該機械公司張貼不實通告的行為侵犯了張某的名譽權。

關於精神損害賠償金，因某機械公司在廠區公示欄張貼不實通告且張貼時間持續一周，具一定的傳播性和影響力，造成張某的社會評價不當降低，給其精神及工作生活帶來了困擾。因此，該機械公司在對張某消除影響、恢復名譽、賠禮道歉的同時，應給予張某一定的精神損害賠償。綜合考慮公司的侵權行及給張某造成的負面影響等，酌定賠償張某精神損害撫慰金5000元人民幣

該機械公司不服，向二審法院提起上訴。南通中院經審理維持了原判。