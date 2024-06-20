主播妻出軌四川寺廟住持 夫敲詐520萬元 判刑5年半

四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐520萬元人民幣。釋照杰已被中國佛教協會取消戒牒。（取材自大皖新聞）

四川成都石像寺原住持釋照杰與直播女主播發生關係後被敲詐一審宣判。四川省雅安市名山區人民法院19日一審宣判，涉案蔡姓女主播因敲詐勒索罪獲刑3年，緩刑4年，並處罰款5萬元人民幣。其錢姓丈夫被判刑5年6個月，並處罰款10萬元人民幣。錢男當庭提起上訴。

澎湃新聞報導，2020年底，石像寺原住持釋照杰在蔡的直播間選購紅木家具，兩人因此結識並保持聯繫。不久後，雙方發生了關係。然而，這一切都被蔡的丈夫錢男發現，他利用此事敲詐釋照杰。

在庭審中，公訴機關詳細揭露了案件的經過。錢某在發現妻子與釋照杰的不軌行為後，不僅拍攝了兩人發生關係的影片，還以此為要脅，向釋照杰索要巨額財物。

最初，釋照杰為了平息事態，支付了200萬元人民幣（包括價值100萬元的紅木家具）。然而，錢並未善罷甘休，繼續以網路曝光為威脅，迫使釋照杰同意再支付320萬元，前後兩次共勒索520萬元人民幣（約71.6萬美元）。

釋照杰選擇報警，就在女主播夫婦拿到第一批現金60萬人民幣準備離開時被警察抓獲，夫婦兩人隨後被以敲詐勒索罪刑拘。

公訴機關認為，錢、蔡敲詐勒索財物數額巨大，已觸犯刑法相關規定。錢、蔡兩人屬於共同犯罪，其中，錢是主犯；蔡是從犯，應當從輕、減輕處罰。

另據南方都市報報導，據悉，該案被害人釋照杰（張某）此前是四川佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長，並兼提領石象寺、智矩寺、甘露寺三座佛寺。2022年12月20日，四川省政協十二屆常委會第二十次會議審議通過了政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中釋照杰為宗教界委員。

2023年11月8日，南都記者從四川省民族宗教事務委員會、蒲江縣民族宗教事務局獲悉，張某已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長兩項職務。