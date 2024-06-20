行賄法官妻30萬「金額小」 陝律師不起訴僅停業半年

西安司法局公布的「行政處罰決定書」。(取材自瀟湘晨報)

中國西安市司法局網站近日一則「行政處罰決定書」引發輿論譁然。陝西一名律師送給法官妻子人民幣30萬元（約4.1萬美元)，被認定「行賄金額小」，僅被罰停業6個月，法官也沒事；網友齊聲質疑「30萬算少？」認為應移送檢察機關依「行賄罪」起訴。

奔流新聞報導，行政處罰書顯示，2021年，律師劉濤 在代理中國長城資產管理有限公司陝西省分公司訴西安融發房地產 開發有限公司案件期間，作為後者代理律師，以影響案件為目的，送給審理案件法官王某某的妻子張某某現金30萬元，劉濤對行賄事實供認不諱。

雁塔區司法局5月20日向西安市司法局建議對劉濤給予停止執業6個月的行政處罰。

行政處罰決定書並顯示，浙江省紹興市監察委員會認為劉濤主動配合調查取證，「行賄金額較小」。同時，在追訴前主動交代行賄問題，對偵破重大案件起關鍵作用。「經集體研究，對劉濤的行賄問題，不移送檢察機關。」

西安市司法局認為，劉濤的上述行為違反了中國「律師法」規定，「律師在執業活動中不得向法官、檢察官、仲裁員 以及其他有關工作人員行賄」，於6月3日向劉濤送達了「行政處罰預先告知書」，告知當事人有陳述、申辯、聽證的權利，劉濤表示放棄權利。因此確定只裁罰「停止執業6個月」。

報導出爐後，引發法律界譁然，網友齊聲質疑：「30萬還算少嗎？」認為應移送檢察機關依「行賄罪」起訴。

據瀟湘晨報，19日搜索發現，這則行政處罰決定書已查詢不到，西安市司法局辦公室表示，「該文件造成了一定的影響，目前事件正在重新調查中，具體等官方回應。」

根據中國刑法第390條，「犯行賄罪，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金」；另2016年發布的補充解釋「向國家工作人員行賄，數額在3萬元以上，當以行賄罪追究刑事責任」。