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上海男地鐵砍傷3人被捕 網：刀怎過安檢?

中國新聞組／北京20日電
上海地鐵在19日上班時間驚傳持刀砍人事件，已知造成三人受傷，兇嫌已經被捕。（取材自微博）
上海地鐵在19日上班時間驚傳持刀砍人事件，已知造成三人受傷，兇嫌已經被捕。（取材自微博）

上海地鐵9號線合川路站內19日上午8時28分尖峰時刻，發生一起持刀傷人案件。警方獲報後迅速到場，將三名受傷人員送醫治療。目前，嫌犯沈某（男，54歲）已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。事發後，上海地鐵安檢升級、大批警力巡邏，並出動警犬巡邏。隨後，有人稱在此案發生後，上海中山公園有人持刀傷人。但轄區警方澄清，此為謠言。

來源：YouTube

本報系聯合報報導，網傳影片顯示，有一名男子腹部中刀在「出站驗票閘門前」倒地不起，因此研判襲擊地點是發生在站內，這也意味著嫌犯挾帶凶器闖過安檢並傷人，引發民眾恐慌。

極目新聞報導，目擊者劉女士說，19日早上8點半左右，她坐地鐵到合川路站下車，準備出站時，看到一名受傷的男子躺在3號口附近的閘機內，腹部和身下地面都有血，地鐵站工作人員在幫男子按住傷口止血。從地鐵站3號口出站時，她看到一名男子坐在站門口，有地鐵站工作人員舉著防暴叉對著該男子。「我出來走了幾步，才發現他右手拿著刀放在脖子上晃動，嚇我一跳。」

綜合中媒報導，至於犯案動機為何，是否為隨機傷人案，仍待進一步調查。

據中新網報導，發生砍人事件的地鐵站已暫時關閉。由於地鐵都有嚴格的安檢，並且部署不少保安人員，因此不少網友質疑，「刀怎麼帶上去的？」、「持刀男子是否在地鐵站閘機內傷人，是否帶著刀具通過了安檢進站」、「安檢呢？擺設？請全部撤了吧，節約點開銷」。

不過，一名合川路站內的車站引導員說，傷者是在「站外」遇刺後，站務人員趕緊打開閘門將傷者扶至站內，意即該名兇嫌並未通過安檢，澄清在站內行凶的傳聞。至於傷者的傷勢如何，該名人員表示，「就看官網的公告吧，領導（上級長官）不允許我們說這些。」

聯合報報導，事發後，合川路站內兩側的進站閘門口明顯加強安檢，現場也有警察的身影。而在有三條地鐵路線交會的徐家匯站，則有逾十名特警、警察、公安輔警並出動警犬在站內巡邏，增加見警率。

隨後，有人稱在此案件發生後，上海中山公園有人持刀傷人。極目新聞記者從轄區警方了解到，此為謠言。

上海地鐵19日上午驚傳砍人事件後，有三條地鐵路線交會的徐家匯站晚間6時許出現大批...
上海地鐵19日上午驚傳砍人事件後，有三條地鐵路線交會的徐家匯站晚間6時許出現大批警力，並出動警犬在站內巡邏。(記者陳宥菘／攝影)

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