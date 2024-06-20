「懂什麼叫外交豁免權?」 亞太空合祕書長違停路中囂張罵：滾蛋

在駕駛位叫囂的女子被起底是亞太空間合作組織祕書長余琦。(視頻截圖)

「懂什麼叫外交豁免權嗎？」、「滾蛋！」有北京博主發影片稱，16日開車出門遇到一輛掛著使館車牌的福斯轎車停在道路中間導致塞車，女子更對男子態度囂張大罵。事後，女子被起底是「亞太空 間合作組織」（APSCO）祕書長余琦。北京警方19日通報，確認余琦夫婦違規停車，已作出罰款處罰。

來源：YouTube

奔流新聞報導，16日一輛懸掛大使館 車牌的轎車違停在道路中間導致塞車。影片顯示，一位路過司機上前和對方溝通交涉。車上女子態度惡劣地說：「你再拍我，我告訴你，我報公安，懂什麼叫使館車嗎？懂什麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」

「原來外交豁免權是這樣用的，長知識了。」影片上傳網路後，女子囂張態度引發網友關注。搜索發現，這名女子是亞太空間合作組織祕書長余琦，58歲的余琦曾任國家航天局國際合作司副司長。亞太太空合作組織是由亞太地區聯合國成員國組成的政府間國際組織，總部設於北京。

新京報報導，在身分曝光後，余琦19日發布道歉影片，表示這幾天陷入深深自責，內心充滿愧疚和歉意，由於在16日當天不當的言行，造成了極其負面的社會影響，廣大網友對她進行了誠懇批評，經過認真反思，向大家作出深刻檢討，致以最深刻的歉意。

網友對她的道歉議論紛紛，「原來她沒有外交豁免權啊」、「占道時有多囂張，道歉時就有多狼狽」、「一個中國人，在中國的土地上開車，居然拿外交豁免權說事兒」、「別道歉，我喜歡你桀驁不馴的樣子」。

余琦指出，意識到行為對所在國際組織造成了不良影響，對此深感自責。真誠接受各方的批評，接受相關部門的處理。外界猜測本次爭議事件影響大眾觀感，可能導致她提早卸任。

環球時報前總編輯胡錫進發文說：「這位女主聽口音像是『北京大媽』，我看倒是她不懂得使館車也要遵守交通規則。」他更批評，就算插上國旗的大使車輛也不能把車停到路當中，「一個外交破牌照就能讓她如此嘚瑟，真是丟人」。

北京公安發布消息，指余琦及其丈夫駕駛外交號牌車輛，在朝陽區某十字路口處因停車引發糾紛，認定涉事車輛登記在一國際組織名下，已對余琦作出罰款處罰。