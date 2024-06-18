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福建暴雨一寺廟倒塌 一家6口為躲雨被埋失聯

記者林宸誼／即時報導
福建山崩一寺廟倒塌，一家6口為躲雨被埋失聯。（取自紅星新聞）
福建山崩一寺廟倒塌，一家6口為躲雨被埋失聯。（取自紅星新聞）

受連日強降雨影響，中國福建上杭縣清源山16日晚間發生山體滑坡（山崩），當地一座寺廟因此倒塌，有一家6口為躲雨被埋失聯。

據紅星新聞報導，一名村民表示，被困人員是一家6口，其中一人是他兒子的同學。此外，大雨還造成當地通訊不暢、路段被封，「許多路還沒通，不少救援人員是徒步上去的。」

現場圖片顯示，土石流掩埋了房屋，只露出屋頂部分。當地政府和應急管理部門表示，初步核實確因山崩致6人被埋失聯，目前搜救隊員還在搜救中。

新華社報導，福建省上杭縣防汛抗旱指揮部18日發布消息，16日至17日，當地茶地、廬豐等15個鄉鎮24小時降雨量突破歷史極值。據統計，截至目前，本輪強降雨已導致當地群眾4人死亡，對於受災群眾情況仍在調查中。

中國中央氣象台19日6時繼續發布暴雨黃色預警。預計，19日8時至20日8時，蘇皖南部、上海、浙江北部、江西北部、湖北東部、湖南東部和南部、貴州中部、廣西北部、廣東西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，安徽南部、江西北部、廣西東北部等地部分地區有大暴雨（100～140毫米）。

暴雨

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