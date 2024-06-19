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華南暴雨至少13死 福建龍岩「客家第一宗祠」坍塌

中國新聞組／北京19日電
受近日暴雨襲擊，福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠發生大面積坍塌。(取材自澎湃新聞)
受近日暴雨襲擊，福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠發生大面積坍塌。(取材自澎湃新聞)

中國南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，18日晚已知至少造成13人死亡，數十人失聯或受困。中國氣象台指出，包括廣西、湖南、江西等地持續有暴雨，官方發布橙色預警。此外，暴雨也導致福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠大面積坍塌，不少文物被掩埋在坍塌的建築物內。另外，廣東梅州多個村鎮進出道路受阻、通訊中斷，救援隊徒步12小時挺進「孤島」救人。

來源：YouTube

綜合中國氣象台和中國天氣網消息，近期華南地區廣東、福建、廣西等多地暴雨頻發，部分地區出現山洪、地質災害等災情，其中福建龍岩上杭縣單日降水量達233.9毫米，創下歷史新高。廣西北部、江西中東部、福建西北部及廣東東部累計降水量超過400毫米；福建武夷山、光澤等地超過600毫米，廣西永福更接近800毫米。

暴雨引發各地災情，據廣東官方通報，受近日暴雨影響，梅州市平遠縣、蕉嶺縣、梅縣區多處發生山洪、山崩，已造成5人死亡、15人失聯、13人受困，16萬餘人受災。多地學校停課，當局已派軍隊救災。

據大公報報導，梅州市大新、高陂等多個村鎮進出道路受阻、通訊中斷，幾成「孤島」。當地近1萬人投入救援，水陸空多路日夜搶險，以直升飛機空運救援人員和物資，消防等隊伍徒步12個小時進斷聯村救援。村莊內村民亦緊張自救，有人深夜挨家挨戶敲門提醒眾人轉移，有幹部因公殉職。

福建方面，全省已有52.37萬人受災，並以龍岩市較為嚴重，房屋倒塌、農作物受災等直接經濟損失達人民幣4.15億元(約5720萬美元)，龍岩武平縣已知四死、兩失蹤；上杭縣也通報有四人死亡。

港媒引述不完全統計，目前福建上杭縣累計受災6萬6498人，受災地區通訊、電力等基礎設施仍未完全恢復，部分地區仍存在山崩風險，搜救工作困難。

澎湃新聞報導，南方電網廣東電網公司指出，廣東受暴雨影響而停電的用戶數共計32萬戶，截至17日傍晚，已有近六成恢復供電。

值得注意的是，受暴雨影響，在龍岩上杭縣有「客家第一宗祠」之稱的福建官田李氏大宗祠出現大面積坍塌，受損建築面積達600平方米。據悉，宗祠兩側的客廳，大部分面積都損毀，不少文物掩埋在坍塌的建築物內。目前現場已被封鎖。該宗祠始建於清道光16年，是中國官定重點文物保護單位。

針對華南雨災，中國國家主席習近平18日指示，要全力應對災情，千方百計搜救失聯被困人員，妥善安置受災群眾，保障正常生產生活秩序，最大限度降低災損。

受近日暴雨襲擊，福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠發生大面積坍塌。(取材...
受近日暴雨襲擊，福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠發生大面積坍塌。(取材自封面新聞)

暴雨 習近平

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