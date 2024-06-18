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女星、學生、同事…AI「一鍵去衣」 北京男狂賣7000張裸照

中國新聞組／北京18日電
嫌犯利用ai工具，將照片中人物一鍵脫衣。(取材自央視)
嫌犯利用ai工具，將照片中人物一鍵脫衣。(取材自央視)

花一點小零錢就能買到心儀偶像、網紅的裸照？北京一男子利用AI技術「一鍵脫衣」，偽造並販售近7000張裸照牟利。由於他開了「白菜價」一張照片只要1.5元人民幣（約0.21美元），在社群軟體QQ上已有300多人向他購買裸照。由於圖片涉及女性人數多，目前男子已被提起公訴。

每日經濟新聞報導，嫌犯白姓男子是一家網路公司的技術員，他號稱可利用AI軟體為照片中的人物「一鍵去衣」，在網路上兜售製作一張「去衣」照片只要1.5元人民幣，吸引許多人下單，要求「去衣」的對象包括客戶的學生、教師、同事，以及喜歡的女明星等。白男落網時，已製作將近7000張經過「深度偽造（deepfake）」的照片。

負責此案的北京市海淀區人民檢察院檢察官表示，白男在境外的社群媒體上發布了廣告，上面寫著「電腦AI去衣，白菜價」、「身邊人、網紅、明星皆可」；他在QQ上向351個人販賣過相關圖片。

嫌犯發布的廣告，自稱白菜價。(取材自央視)
嫌犯發布的廣告，自稱白菜價。(取材自央視)

檢察官說，根據白男自承，這種「一鍵去衣」技術並不是真的去掉照片中人物的衣服，而是針對已有的模型和模組進行圖片重繪，只要一鍵就能完成，基本上幾秒鐘、幾分鐘就能批量生成相應的圖片。短短幾個月的時間，白男賺了將近1萬元人民幣，被以製作、販賣淫物品等罪名起訴。

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