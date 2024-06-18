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「沒時間接你們」4潛客在海南遭丟包 游2小時上岸

中國新聞組／北京18日電
急護車將金先生一行送往醫院救治。(取材自上游新聞)
急護車將金先生一行送往醫院救治。(取材自上游新聞)

「我差點死在萬寧…」一群潛水者控訴，他們日前到海南萬寧市洲仔島進行潛水考試，結束後等了兩個多小時，卻不見約好的俱樂部船隻前來接他們，只能冒著逐漸變大的風雨游了兩個小時回到岸邊，上岸後又徒步走了半個多小時才被好心人幫助前往醫院並報警。當地文旅局表示，事件確實有不合規的地方，已由執法機關調查中。

上游新聞報導，來自浙江的金姓男子與另外兩名學員，日前在一名潛水教練的帶領下，在萬寧市洲仔島進行自由潛AIDA（自由潛水者組織）二星考試。該教練聯繫了當地的海洋假日俱樂部提供遊艇往返接送服務，但當天上船之後，他們才知道遊艇不是「海洋假日」俱樂部的，而是其他俱樂部的。

金男表示，遊艇大概在下午1時左右將他們送到洲仔島附近，當時船員說，「你們游回去吧，我們很忙的，沒有時間來接你們」。教練與船員溝通後，船員當下答應讓船長開船來接他們。

來源：九派新闻

但潛水考試在下午4時結束後，船沒有出現。由於身上沒有手機，他們在原地等到6時15分，但仍沒看到船影，於是決定往回游。金男說，「我們四個人共用一個救生圈，我在中間蹬，教練在前面拉，另外兩名學員在兩邊扶著」。

金男說，回游過程中，感到海水變冷了，天也陰了下來，開始下雨，風浪也變大了，最後體力透支，「腿都蹬不動了，只能靠手在划水。整個身體都在發涼、發麻」。所幸當時海水是流向岸邊的，眾人在晚上8時左右抵達岸邊，又徒步半小時後才被路人發現送醫，之後也到萬寧市公安局做筆錄。

金先生將自身的經驗發布在網上，控訴海南潛水遭丟棄的恐怖過程。(取材自上游新聞)
金先生將自身的經驗發布在網上，控訴海南潛水遭丟棄的恐怖過程。(取材自上游新聞)

孟姓教練表示，已與海洋假日俱樂部理論，但對方稱不願負任何責任，最多就是和游艇方一起承擔10倍的賠償，「雙方鬧得不歡而散」。

對此，萬寧市文旅局表示，這件事的確存在不合規、不合理的地方。將移交給綜合執法局處理。文旅局也說，洲仔島沒有開發，是不允許潛水的。

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