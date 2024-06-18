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下班路變不歸路 河南冷藏貨車違規載客 8人窒息亡

中國新聞組／北京19日電
河南一輛冷藏貨車違規載人，導致8人不幸窒息死亡。（圖／取材自微博）
河南一輛冷藏貨車違規載人，導致8人不幸窒息死亡。（圖／取材自微博）

中國河南15日一輛輕型廂式冷藏貨車違規載人，司機途中停車加油時打開車廂，發現8人窒息昏迷，搶救後8人仍不幸遇難。

據中央社引述澎湃新聞報導，河南葉縣聯合調查組發布通報，6月15日22時許，一輛輕型廂式冷藏貨車違規載人，行駛至葉縣洪莊楊鎮一處加油站時，司機打開車廂，發現車廂內8人窒息昏迷，立即撥打急救專線，經全力搶救後，截至16日早上3時，8人不幸遇難。葉縣宣傳部新聞科工作人員稱，遇難者中小一些的40多歲，最大的50多歲，家裡都有小孩，小的十幾歲，大的已經上大學了。

「據我了解，她們白天上班是自己開電動車到距離村1公里的加油站集合，老闆派車過來接，晚上下班，老闆也會把她們送到加油站。」他表示，晚上市裡也沒有回到村裡的班車。

報導指出，目前貨車司機和相關責任人已被控制，善後工作已經展開，具體原因正在調查中。外傳此次事故疑似是車廂內乾冰洩露所致。但此說法尚未得到官方證實。律師分析，司機最高或面臨7年有期徒刑。

另據瀟湘晨報、中國新聞周刊報導，8名遇難者都是洪莊楊鎮人，且皆為女性，在高新區一家牛肉廠上班。一名村民稱其婆婆春節時也去該廠工作過，「也是開著這種車來接的。」亦有村民揭露，8人並不是第一次乘坐冷藏車返村，但之前都沒出事，當天廠裡加班，「可能回來沒車了，就坐這個車，比較節約。路程也就20分鐘左右，肯定想著沒事。」

此事在社群媒體受到很高關注，有網友發文不解冷凍車怎麼能載人？車廂密封沒有空氣進入，前幾年英國冷藏車導致39人死亡的新聞還歷歷在目，嘆沒學到教訓。

2019年10月在英國艾塞克斯郡（Essex），有39名越南移民本希望從比利時前往英國，卻在貨櫃車密閉車廂內窒息而死。受害者有男有女，年齡在15歲到44歲之間，這起嚴重人道悲劇在歐洲引起極大討論。

河南

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